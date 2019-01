Sonsoles Sánchez-Reyes: "No es momento de experimentos ni frivolidades"

En su primera entrevista como candidata a la alcaldía de Ávila por el PP, Sonsoles Sánchez-Reyes, ha dicho en Hoy por Hoy Ávila que tras su designación se está tomando un tiempo para escuchar a distintos colectivos y a gente "tanto de dentro como de fuera del partido" para diseñar un programa y conformar un equipo con el que optar a gobernar la ciudad.

Sonsoles Sánchez Reyes acudirá esta tarde a la convención del Partido Popular. Allí podrá hablar con Pablo Casado, con quien no ha vuelto a hacerlo desde que se vieron en Palencia en la presentación de los candidatos.

Desde entonces la situación interna del PP se ha visto algo sacudida por las declaraciones de Jesús Manuel Sánchez Cabrera en contra de la dirección nacional. Sobre esta situación, Sonsoles Sánchez-Reyes, ha querido dejar claro que no había ningún candidato designado antes de que se hiciera pública su candidatura. "La candidatura se anunció el día 22, hasta ese momento podía ser el terreno de las especulaciones, la rumorología, las expectativas que pudiera tener cada uno dentro y fuera del partido", ha dicho.

Ni continuidad ni renovación

Sobre las personas que le acompañarán en su candidatura, ha dicho que no quiere hablar de continuidad ni de renovación sino de "evolución". Cuando ella llegó al Ayuntamiento hace ocho años no estaba afiliada aún al partido. "Puede haber compañeros de partido estupendos, y los hay, pero en las listas pueden aparecer afiliados y no afiliados", dice, asegurando que "en ningún momento nos tenemos que marcar líneas rojas, todo lo contrario".

Dice que "no es momento de experimentos ni frivolidades" y aboga por buscar grandes consensos para los retos importantes que tiene la ciudad, como la mejora de las comunicaciones, la industrialización, y hacer una ciudad más habitable y con oportunidades para todos.