Diálogo sí, pero de llorones nada

Día intenso ayer en las relaciones Canarias-Estado. Empezó el día con la entrevista al ministro del Interior en el acto de la Cadena Ser en Canarias, destacando las muy buenas relaciones del Gobierno Central con el Gobierno de Canarias. La verdad es que con los leñazos dialécticos de los últimos días por los presupuestos daba la impresión que el ministro Grande-Marlasca, persona muy cercana y cordial, no había desayunado o quería lanzar un mensaje de diálogo para intentar bajar la tensión del debate público y lo consiguió. Me pareció adecuado y se atisbaba un día de "buen rollito", de esos que le gustan al pte canario o le gustaban.

Y siguió el "buen rollito" con la firma del convenio para compartir información en la lucha contra la violencia de género. Perfecto, lealtad institucional y siguió avanzando el día con la Junta de Seguridad que no se reunía desde hace 12 años y siguió el entendimiento entre ambos gobiernos, y la cosa prometía. Hasta ahí la participación del ministro del Interior.

Siguen los encuentros, se mantiene Clavijo y entra en escena la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. La Catalana y el Canario se entendieron también de "buen rollito" en su reunión a dos y marcaron líneas de colaboración para mejorar presupuestos y para que se termine de cumplir el fuero canario, nuestro Ref, y el Estatuto. La cosa iba de maravilla y de aplaudir. Es decir, que es bueno el diálogo para cambiar el rumbo de relaciones y así resolver los problemas de la gente de estas islas. Todo hacía pensar que iba a ser un gran día con el colofón de la presentación del nuevo Estatuto de Autonomía y solo faltaría mejorar algunas partidas para las islas y meter mano con voluntad a los asuntos pendientes, como ya se ha hecho resolviendo el dinero para la pobreza del año pasado.

Pues con todo lo dicho las reuniones habían sido un éxito de partida y yo me había quedado encantado. Pero siempre aparece algún reparo y en este caso también. Llega el acto más institucional del día y cada uno suelta su rollo que se traía escrito, por un lado el presidente Clavijo y por el otro la ministra, que dejó una frase algo enrevesada, en la que señaló que los derechos adquiridos con el autogobierno no son para siempre. Que Canarias se mantiene gracias a la generosidad de otros ciudadanos de otras regiones y que no se pongan llorones que ese no es el camino.

En mí opinión o la ministra le lío o la liaron, o no la hemos entendido o patinó intencionadamente. La gente de Canarias no somos llorones, tenemos un régimen especial por razones obvias e históricas que son las más necesarias y diferenciadas del estado, que tenemos que defender. Solo se tiene que mirar el mapa para no olvidar. Y nadie nos regala nada, ni Catalanes, ni Vascos, ni Madrileños etc. Los canarios demandamos lo que nos toca en justicia y los derechos se defienden democráticamente.

En definitiva que el estatuto es ley orgánica y por ello de obligado cumplimiento y claro que se puede cambiar, pero no para perder derechos sino para mejorarlos. Solo faltaba.