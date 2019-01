La ministra Reyes Maroto pone al turismo interior en el foco principal de la Estrategia por el Turismo Sostenible 2030

El ministerio de Industria ha aprobado las directrices de la Estrategia por el Turismo Sostenible 2030, poniendo la mirada el turismo interior. La ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, explicó en Soria que “esta región de Castilla y León es muy rica patrimonialmente, gastronómicamente y es singular porque tiene con mucho turismo verde, lo que se conforma como los pilares fundamentales para nosotros en esta estrategia que estamos elaborando y que consiste en utilizar el turismo para combatir el despoblamiento y genere riqueza y empleo”. Maroto fue la encargada de clausurar la tercera y última jornada del Congreso Internacional ‘Tkink Europe: Compromiso 2030’ que se ha desarrollado en el Palacio de la Audiencia de la capital soriana.

Añadió Maroto en que, “en materia de Industria, mi compromiso es mejorar las infraestructuras a través de una modernización tecnológica que nos permita atraer otro tipo de empresas distintas a las que tenemos en la región que tienen vocación de futuro”.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno ponga en marcha una fiscalidad con beneficios para las empresas que quieran instalarse en Soria como ‘zona cero’ de la despoblación en España, recordó que “en los presupuestos generales del Estado se contempla la fiscalidad especial para las pymes rebajando en dos puntos el impuestos de sociedades, además del programa ‘Reindus’ para creación y consolidación de empresas dotado con 400 millones en euros, que da muestras de que la política industrial ha vuelto y que es muy importante para esta región”. Apuntó que estas líneas de financiación se completan con el programa de ‘Industria Conectada 4.0 “para ayudar a crecer a las sociedades o incluso instalarse en un territorio como Soria”.

Respecto a la convocatoria del plan de Reindustrialización, Maroto lamentó que “este año no hemos podido incluir financiación específica para la provincia de Soria pero me he comprometido a que todos los proyectos que lleguen desde Soria cuenten dinero mientras que la despoblación será un criterio que sí cuente para la próxima convocatoria”.