El PSOE pide que se elabore un nuevo presupuesto para 2.019

Tal y como había anunciado, el PSOE presentaba las enmiendas a los Presupuestos Municipales del presente año, una enmienda a la totalidad y otra parcial.

Según ha explicado el portavoz socialista, José Gutiérrez, “es evidente que con estos Presupuestos ni se crea empleo, ni se favorece el desarrollo de la ciudad ni se atiende a quienes más lo necesitan” . Para el portavoz, es inadmisible que no se contemple ni un euro para el Plan Regional de Empleo, “siendo el paro el mayor problema en nuestra ciudad”.

Y más allá del Plan de Empleo, tampoco se recogen ayudas y subvenciones a autónomos y pequeñas empresas, de cara a contratar desempleados de la ciudad, y que tan buenos resultados ha dado en ejercicios anteriores.

Además de otros errores u olvidos clamorosos, como la ausencia de fondos para comprar suelo industrial o para mejorar los servicios públicos, las instalaciones deportivas o para el mantenimiento de calles y plazas, el portavoz socialista se ha mostrado especialmente preocupado por la falta de sensibilidad que supone haber dejado de lado no sólo las propuestas de la oposición, sino las de los vecinos, representadas a título particular o a través del Consejo Vecinal, “que, como ya he comentado, es un auténtico desprecio a Talavera y a los talaveranos”.

En este sentido va la enmienda parcial, referida concretamente a la compra de la isla del Tajo, “que nos va a costar 1,5 millones que tendremos que pedir prestados, y que tanta falta hace para otras cosas”. Gutiérrez ha insistido en que “si tan importante es este momento para el alcalde comprar la isla, que busque fórmulas que no perjudiquen a los ciudadanos, como podría una permuta por terrenos de titularidad municipal. En cualquier caso, ha recordado que la isla, “como la playa, llevan aparejados unos costes de mantenimiento que hoy por hoy, y en la situación en que se encuentra la ciudad, no son precisamente una prioridad".

El responsable socialista ha mostrado su preocupación por el nivel de endeudamiento que va a dejar el Gobierno Ramos, y que supera el 58%, “lo que supone más de 35 millones de euros al cierre de la legislatura”. A todo ello hay que sumar la mala gestión económica del Gobierno Municipal, que hace que el capítulo 9 de “pasivos financieros” se incremente un 964,200%, según recoge la propia Memoria de Presidencia.

Esto significa, para Gutiérrez, “un mayor endeudamiento de casi 10 millones de euros en tan solo un año, que hace que esta operación pueda poner en peligro la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, “y entendemos que se debería haber planificado y programado con más antelación temporal y no tensionar las cuentas públicas hasta estos niveles”.

En el texto de ambas enmiendas se pide al Gobierno Ramos que recapacite y devuelva el Presupuesto para hacer uno nuevo más acorde con las necesidades de la ciudad y, sobre todo, “fruto del diálogo y el entendimiento con todas las partes”.