Las 148 viviendas sociales de Toledo: "Aquí no hay quién viva"

La Asociación de Vecinos El Tajo y vecinos de las 148 viviendas sociales del barrio del Polígono, en la calle Yedra, presentarán a la Junta de Comunidades un estudio sobre las deficiencias que presenta el edificio. La Consejería de Fomento también encargó uno es su día, que no ha hecho público. La asociación vecinal pide a los responsables de la vivienda pública que controlen el pago de los alquileres y ponga orden en esta promoción. "Los contratos deberían ser del régimen especial".

La deriva de este edificio no es reciente, pero José Luis Calvo, de la AVV El Tajo, cree que todavía puede tener arreglo. Una promoción en la que se han ocupado ilegalmente trasteros, que tiene una decena de viviendas vacías y en la que dos ascensores han estado averiados "porque la comunidad de propietarios no pudo seguir pagando a la empresa de mantenimiento". Finalmente los ha arreglado la Junta. "Se habían estropeado en dos puntos en los que afectaban seriamente a vecinos, uno de ellos literalmente se había quedado atrapado en casa".

Los vecinos realizan actualmente un estudio para verificar las deficiencias que presenta el interior de las viviendas, propiedad de GICAMAN, y en una reciente reunión con el Director General de Vivienda, José Antonio Carrillo, le han pedido que controle el pago de los alquileres. "Tienen que hacer un estudio social personalizado de cada vecino y el que pueda pagar, le tienen que obligar a pagar y el que no pueda pues tendrán que busca la solución mediante las ayudas al alquiler o ayudas de bienestar social.

Dado el abandono que se ha producido en esta promoción de vivienda social, sus inquilinos creen que será necesaria una rehabilitación integral a pesar de que se trata de un edificio que tiene menos de diez años

Se construyó sin toma de tierra. Actualmente las puertas de los garajes no funcionan. No pueden cerrarse. Motivo por el que los vecinos no se atreven a dejar sus coches dentro