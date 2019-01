Raquel González: "Aranda se encuentra actualmente incomunicada"

El subdelegado del Gobierno se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Fomento la necesidad de ampliar los horarios del servicio de autobús entre Aranda y Madrid. La alcaldesa, Raquel González, acompañada del concejal y procurador regional Máximo López, mantenía este viernes con Pedro de la Fuente una larga entrevista para dar un repaso a todas aquellas necesidades del municipio que tienen que ver con la administración central.

Respecto a este transporte público, que actualmente presta la empresa AISA, reconociendo que el servicio ha evolucionado respecto a la etapa anterior en lo que se refiere a la reducción del precio del billete y a ciertas mejoras de los vehículos que hacen la ruta, hay una limitación de horarios que impide, por ejemplo, que una persona que se desplace a la capital de España sin intención de pernoctar allí, tenga que emprender el regreso a las diecinueve horas, lo más tardar, con la excepción de los domingos, que hay dos autobuses que salen más tarde, a las ocho y a las diez y media de la noche. “Es verdad que el servicio es más económico ahora mismo y se presta con unos autobuses nuevos y unas condiciones mejores para personas discapacitadas y demás, pero lamentablemente no lo tenemos a partir de ciertas horas, lo que implica que, si no tenemos tren y no tenemos autobús, Aranda se encuentra actualmente incomunicada por otro medio que no sea el vehículo propio”, explica la alcaldesa.

EL DIRECTO Y LA A-11

En esta reunión, como no podía ser de otra manera, se abordaron en primer lugar la ausencia de partidas en los Presupuestos Generales del Estado para reflotar el transporte ferroviario entre Madrid y Aranda y las expectativas del Gobierno con respecto a la Autovía del Duero. Respecto a esto último, la alcaldesa lamenta que estas previsiones económicas no permitan confiar en “ningún avance” en la finalización de una infraestructura tan demandada y necesaria para mejorar el transporte en el eje este-oeste. “El subdelegado nos hablaba de ‘soluciones imaginativas’ para incluir esta parte de esta obra dentro del conjunto de otras sacadas por el Ministerio, pero esto nos alarga el plazo, lamentablemente, otro año más y yo creo que la paciencia de los usuarios de la Nacional 122 ya está agotada hace mucho tiempo”, se queja González,

Y en cuanto al Directo, Raquel González asegura que el propio subdelegado comparte lo paradójico que resulta que el apoyo que muestran todos los sectores y las propias administraciones hacia esta línea no se corresponda con la situación de abandono que sufre. “Hemos estado hablando de que parece mentira que todos los sectores, como empresarios o sindicatos, desde el norte hasta el sur, estamos de acuerdo en que esta línea tiene que reabrirse, pero no se hace”, comenta la primer edil, que asegura que el subdelegado se ha comprometido a seguir hablando de estas cuestiones con el secretario general de infraestructuras del Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo.

SANIDAD

No podía faltar en este encuentro el asunto sanitario. En este aspecto, González le pidió a Pedro de la Fuente que traslade la necesidad de “localizar las gestiones que estaba haciendo el anterior Gobierno” para incorporar a la plantilla del hospital Santos Reyes cuatro plazas MIR. Además de que esta medida supondría un refuerzo de facultativos, la alcaldesa habla como ventaja adicional del incentivo que supondría para que los profesionales que se encarguen de la formación de estos licenciados se queden más tiempo en Aranda. “Porque la formación a ellos también les puntúa de cara a nuevos destinos o incluso para su currículum personal”, señala González.

SONORAMA

Entre otras cosas, en este encuentro entre el principal responsable del Gobierno en la provincia y los dos ediles se habló de la necesidad de realizar un estudio para garantizar la seguridad de los espectadores que colapsan cada año la Plaza del Trigo en los conciertos gratuitos del festival Sonorama Ribera.