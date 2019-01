La Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAV) ya es una realidad en la Avenida del Corregidor

La Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAV), conocida como zona naranja, dedicada exclusivamente a los residentes ya es una realidad . La avenida de El Corregidor ha sido la primera que se incorporó este nuevo distintivo. Alrededor de 80 plazas las que se han habilitado para los residentes en esta parte de la ciudad, que podrán aparcar su vehículo de manera totalmente gratuita.

El proyecto se encuentra en su primera fase y Andrés Pino, delegado de Movilidad del Ayuntamiento asegura que “va bien, porque se facilita el aparcamiento de todos los vecinos”.

Los aparcamientos se encuentran en “zona frontera” y tienen la intención, según el concejal, es que los visitantes sobre todo opten por aparcamientos regulados o de pago y se destine la vía pública a los vecinos.

Hasta el momento no se han registrado incidencia con usuarios de la zona ya que “un poco antes de tomar esta medida se adaptó una medida y se habilitó un solar gran para aparcar y el momento no hay ninguna queja ya que hay aparcamiento libre justo al lado por no decir en el mismo barrio” indica Pino.

Tras la avenida del Corregidor, el sistema se pondrá en práctica en otras zonas, como Miraflores, donde habrá 130 plazas; Huerta del Rey; y Ciudad Jardín, que en la plaza de toros dispondrá de más de un centenar de aparcamientos de este tipo y en otras zonas del barrio habrá zona azul.