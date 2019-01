El Córdoba CF vuelve a caer derrotado en Soria (3-2)

El Córdoba CF vuelve a caer derrotado esta vez por 3-2 ante el Numancia tras desperdiciar la primera parte. Muchas pueden ser las valoraciones, pero lo que es indiscutible que en 45 minutos no se ganan los partidos y parece que es eso lo que pretende el equipo de Curro Torres.

Tras una primera mitad en la que los blanquiverdes se marcharon al descanso con un contundente 3-0 hubo reacción pero era tarde. Los goles vinieron de errores propios ya que dos fueron por desajustes defensivos y otro por un error del guardameta que no logró atajar un balón tras un disparo de fuera del área.

Tras el descanso salió otro equipo. Un Córdoba con ganas y entrega que intentó enmendar los errores y la desgana ofrecida en la primera parte. Pero fue insuficiente. A los pocos segundos de la reanudación los cordobesistas recortaron distancia con gol de Miguel De las Cuevas y más tarde Piovaccari puso el 3-2. Con ese resultado se sembró el nerviosismo en una grana que celebraba el 20 aniversario de su estadio. Pero conforme pasaban los minutos, y los cambios sin hacer, el equipo se venía poco a poco abajo.

Al final entraron al terreno de juego Jovanovic y Eric, pero no jugaron más de cinco minutos. Se perdió como siempre esta temporada lejos de casa y el resultado hunde más al Córdoba en los puestos de Segunda B. Poco a poco se consumen las opciones de salvación si el equipo no reacciona, al igual que las de Curro Torres, que volvió a dar un giro en su once respecto a la de la semana pasada, salvando las ausencias obligadas.