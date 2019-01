El anticongelante es el gol

Un clásico con sabor a partidazo estrenará el año en el Reino de León, dispuesto a recuperar su condición de talismán tras una primera vuelta aciaga de la Cultural en su estadio. Es una de las tareas pendientes del equipo leonés, además de mejorar sus números ante la portería rival, para lo que ya cuenta con el factor Dioni Villalba, el ariete al que estaba esperando con impaciencia la afición y que ya está en condiciones de debutar si el tiempo lo permite.

La primera nevada del invierno cubrió el césped del recinto municipal, donde con la llegada de las bajas temperaturas hacen su trabajo las lámparas de calor que pretenden evitar las tradicionales heladas en el área sur. El temporal cesará este domingo, por lo que el club con sus importantes recursos técnicos y humanos tendrá tiempo suficiente para poner a punto el terreno de juego.

La nieve presidió el último entrenamiento de la Cultural antes del partido / Radio León

A el saltarán dos equipos igualados (33 puntos) en las cercanías del play-off, pero unos, los locales, jugarán obligados y otros, los visitantes, espoleados. La Cultural no puede esperar más para confirmar sus credenciales y su mejoría en el juego, a pesar de su discreto balance (cuatro de nueve) con Aira en el banco. La puntería está en el ojo del huracán y a ella se encomiendan los blancos, que presentarán una gran novedad en el once. Saúl González recuperará su posición en el lateral derecho tras un mes en el dique seco (se fracturó una costilla contra el Guijuelo) y con él gozará el equipo de equilibrio ofensivo por los costados. La única duda está en los extremos donde Zelu, que vuelve tras sanción, quiere hacerse un hueco a costa de Hugo Rodriguez y Ortiz.

Si reconocible y potente será la formación titular, el banquillo no le irá a la zaga. Tendrá brillo Aira a su alrededor y podrá mover sus fichas en función de las circunstancias. Si Dioni esperará su turno para empezar a confirmar su caché, Señé, también salido de la enfermería, quiere mantener el alto nivel ofrecido antes de su lesión de diciembre y Antonio Martínez o Albizua, ganarse la confianza del entrenador. Serán baja los lesionados Romero, Liberto y Mancebo.

El Pontevedra se ha quitado de encima los fantasmas del pasado. Dispuesto a no pasar los mismos apuros del curso anterior, los de Luismi Areda evolucionan hasta plantarse en la zona de privilegio. Pasarón, donde no conoce la derrota, es su fortaleza, la que derrocha su columna vertebral: Edu, "Churre", Adri León, Kevin, Berrocal y Arruabarrena. Llamativa es la reconversión de Berrocal. El hasta ahora delantero es la pareja de baile de la roca, Kevin Presa. Por el centro de su formación tratará de maniatar a la Cultural y arriba, hacer valer la pegada de Javi Pazos (6 goles) y del veterano Arruabarrena (7).

El Pontevedra se impuso por la mínima en Pasarón / Radio León

El encuentro, declarado de pago, obligará a pasar a buena parte de los hinchas por taquillas, que se abrirán a partir de las 13 horas para la adquisición de suplementos para aquellos socios NO PLUS que deseen asistir al partido y de entradas gratuitas para aquellos abonados PLUS y NO PLUS con suplemento que las soliciten de cara al choque ante los rojiblancos. La disponibilidad de entradas gratuitas de la mencionada promoción se limitará hasta fin de existencias, lo que se calcula, de manera estimativa, podrá alcanzar hasta las 15:00 horas aproximadamente, habida cuenta de la demanda y ritmo de retirada de las mismas, vista hasta el momento.

De la misma manera, continúa la promoción en la tienda oficial, que abrirá sus puertas el domingo y que permite aplicar el descuento del coste del suplemento, o en el caso de los abonos PLUS, su equivalente, en artículos oficiales como la camiseta de juego del primer equipo. Por último, a partir de las 15:30 horas se servirá chocolate y/o café con dulces en el Bar Culturalista del IFYCEL para amenizar el tiempo previo a la celebración del encuentro

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Palatsi; Saúl, Iván González, Bernal, Viti; Yeray, Sergio Marcos, Capilla; Zelu, Aridane y Hugo Rodríguez.

PONTEVEDRA CF: Edu; Nacho López, Adri León, Víctor Vázquez, Castro; Kevin, Berrocal; Javi Pazos, Romay, Alex González; Arruabarrena.

ÁRBITRO: Ruipérez Marín (Castilla-La Mancha).