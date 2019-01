Pedro Sánchez presenta este domingo a Serrano como candidato a la alcaldía de Murcia

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa este domingo en la presentación de José Antonio Serrano como candidato a la alcaldía de Murcia para las próximas elecciones municipales, según ha anunciado el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce.

El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en la carpa de la peña huertana La Crilla de Puente Tocinos, y también contará con la participación del delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, según informan fuentes socialistas.

"La presencia de Pedro Sánchez en este acto demuestra su compromiso con la ciudad de Murcia y con la Región, y su total apoyo a José Antonio Serrano, que a partir de mayo será el alcalde de la ciudad y cumplirá su firme compromiso de trabajar por el bienestar de los murcianos y murcianas", ha señalado Jordi Arce.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha afirmado ante la visita mañana del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España que “es una visita vacía, desacertada, inapropiada que solo perjudica a la imagen de la Región y no trae ninguna solución a los problemas ni respuesta a nuestras demandas”

Victor Martínez ha afirmado que la financiación autonómica y el agua son dos temas esenciales para la Región. “Sufrimos una terrible infrafinanciación desde el año 2009 y Sánchez ya ha dicho que no va a haber nuevo modelo de financiación autonómica, esperamos que mañana lance un mensaje de esperanza porque si no seguiremos siendo los españoles peor financiados por culpa de los socialistas”, ha dicho.

En cuanto al agua, el portavoz parlamentario popular califica de “indignante” que después de decir en Albacete que cerraría el trasvase del Tajo-Segura, “Pedro Sánchez llegue en “olor de multitudes y recibido por los principales dirigentes socialistas en Murcia”. Para Víctor Martínez el presidente del Gobierno “debe venir a la Región a decir que el trasvase no se va a tocar y no a hacerse fotos y reírse de los murcianos”.

Victor Martínez considera que la visita "es inapropiada porque sólo perjudica a la imagen de la Región"

Asimismo, el portavoz del PP en la Asamblea considera una “desfachatez” que venga al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, “inaugurado esta semana tras años de esfuerzo, gracias al convencimiento del PP que ha peleado para que su apertura no se frenara y tras superar muchísimas trabas”. Y ha añade que viene en avión, “además de su querencia por este medio de transporte porque no puede llegar en un AVE que nos ha quitado”. “Es una lástima que la entrada en funcionamiento del aeropuerto no haya estado acompasada de la llegada de la alta velocidad”, ha añadido.

El dirigente del PP ha puesto también de manifiesto “el abandono del PSOE hacia el Mar Menor y su regeneración para lo que no han incluido ni un solo euro en los Presupuestos Generales del Estado”. “Quienes nos acusaron de depredadores del medio ambiente y que tanto criticaron al Gobierno regional se han olvidado ahora del Mar Menor”, ha afirmado.

“El delegado socialista en la Delegación del Gobierno, Diego Conesa recibirá a Pedro Sánchez con los brazos abiertos porque su futuro político va ligado al de su amigo Sánchez”, ha afirmado Víctor Martínez para quien ambos dirigentes del PSOE “con su trabajo mano a mano lo único que ha hecho es perjudicar los intereses de la Región de Murcia”, ha concluido.