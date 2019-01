El UCAM Murcia CF recibe al incómodo R. Granada y el FC Jumilla a la 'Balona'

Rival incómodo el que tendrá enfrente el UCAM Murcia CF este domingo por la mañana a partir de las 12:00 en La Condomina. Recibe un filial que lejos de hacer pruebas, casi siempre se muestra muy competitivo y busca el resultado. Se trata del Recreativo de Granada, oponente que se encuentra en una zona cómoda de la clasificación con 25 puntos, pero que no puede fiarse lo más mínimo debido a que está a solo cuatro del play out. Ya tuvo problemas el líder, el FC Cartagena, la semana pasada para conseguir la victoria en su campo aunque al final el marcador fuera de 0-2. El club ha aprovechado este encuentro para llevar a cabo una nueva acción solidaria. En esta ocasión se trata de recoger pañales o dinero para comprarlos y donarlos a la asociación Pañales para Todos. Por cada paquete de pañales, la entidad regalará una entrada para el fondo norte y los 5 euros que paguen por cada entrada para el mismo fondo, se donarán íntegramente a la mencionada asociación.

Con la duda de si Pedro Munitis convocará finalmente al único refuerzo que le ha llegado en este mercado de invierno, Jean Jules, parece poco probable que el técnico cántabro vaya a realizar muchos cambios con respecto al once que derrotó la semana pasada a la Balona en La Línea de la Concepción. El conjunto andaluz es de lo más irregular, lo que le hace ser más peligroso si cabe, y si además llega a Murcia con cuatro derrotas consecutivas, lo que puede pasar es que salte súper motivado al césped. Ni que decir tiene que para aspirar a colocarse líder o seguir a un punto del primer puesto en el peor de los casos, los universitarios están obligados a ganar este domingo.

El rival del UCAM Murcia comenzó muy fuerte la competición, solo perdió ante los universitarios en las ocho primeras jornadas, y eso le permite vivir en una zona plácida. Ojo que se impuso en el Cartagonova (2-3) al que hoy ocupa el primer puesto y que goleó al Melilla por 5-1 cuando este estaba intratable. También sacó los tres puntos de Nueva Condomina ante el Real Murcia (0-1).

El FC Jumilla también jugará a las 12:00 horas, en este caso en el Uva Monastrell. Recibe a uno de los conjuntos más fuertes de la competición, la Balompédica Linense, equipo que con 33 puntos está a tres del cuarto puesto. Es un equipo difícil de batir y que encaja pocos goles, pero lleva tres partidos sin ganar y eso ha provocado que salga de los puestos de play off. En la primera vuelta ambos equipos empataron a un gol, pero las dinámicas han cambiado pese a que no son muchos los puntos que les separan en la tabla. El FC Jumilla suma 26 puntos y está en una zona tranquila, por el momento, pero no tiene motivos para confiarse excesivamente. Han salido algunos jugadores y otros permanecen a prueba hasta que Pontes les dé el visto bueno. El equipo está en plena reconstrucción y lo fía a los más veteranos para mantener el tipo.