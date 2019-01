Herido de bala el empleado de una gasolinera de Ribeira durante el atraco al establecimiento

El empleado de una gasolinera de Ribeira resultó herido esta madrugada al recibir el disparo de una escopeta que portaba uno de los dos individuos que atracaron el establecimiento.

Eran las dos de la madrugada cuando a la estación de servicio Agro do Forno, ubicada en el lugar de Salmón, llegaba una motocicleta con dos individuos con el rostro tapado por un pasamontañas. El empleado de la gasolinera salió con el fin de atenderlos, pero uno de los atracadores descendió de la moto y se dirigió directamente a él y le disparó en una pierna sin mediar palabra. Acto seguido entró en la tienda y forzó la caja registradora para llevarse el dinero que había en ella.

No ha trascendido la cantidad pero se sospecha que no es elevada por la política de la empresa en servicios nocturnos. Se subió a la moto y huyeron de inmediato. El herido llamó a la Policía que no tardó en presentarse en la instalación mientras una ambulancia lo trasladaba al hospital Comarcal del barbanzxa en primera instancia y al Clínico de Santiago más tarde.Su estado no reviste gravedad y según fuentes hospitalarias podría tener fracturado el peroné.

Se espera que las cámaras de seguridad aporten los datos suficientes para dar con el paradero de estos dos individuos. Todo indica que a estas horas alguno podría estar incluso identificado.