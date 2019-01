La Generalitat impulsa una nueva política energética

El Gobierno valenciano ha intensificado los contactos con Iberdrola para consensuar la planificación de futuras inversiones de la red eléctrica en la Comunitat. El objetivo es que aumenten y que además las que se hagan respondan a las necesidades de los usuarios, y en especial, de la industria. Se trabaja además en colaboración con las principales patronales para tratar de concentrar la demanda de las empresas que se quieran conectar a la red de 66 Kilovoltios, la que utilizan las grandes industrias que consumen mucha energía, como por ejemplo las cerámicas. Una modesta inversión, si se acomete entre un grupo de empresas, les puede suponer un ahorro de más del 20% de su factura energética. Más de 30 empresas de este sector, principalmente de la provincia de Castellón, ya se han interesado y el proyecto podría ampliarse al resto de la Comunitat.

Lo explica en la SER la directora general de Industria y Energía, Empar Martínez, que lamenta que hasta esta legislatura el Consell no haya trabajado con Iberdrola para consensuar que las inversiones en las líneas de alta tensión se planificaran atendiendo al interés general. Ahora, fruto de esos contactos, se está ofreciendo a las empresas que más energía consumen mecanismos atractivos para abaratar su factura de la luz.

Por ejemplo, hasta ahora muy pocas empresas de la Comunitat están conectadas a la red de 66 kilovoltios, que como decíamos, está destinada a las industrias grandes consumidoras de energía. Muchas no daban el paso porque acometer la inversión les suponía una inversión que no era rentable. Ahora, la conselleria de Industria está incentivando que empresas próximas, aunque no se dediquen al mismo sector, se agrupen para pagar a escote esa inversión. Ya se han mantenido reuniones con ASCER y ANFEC y en Castellón ya hay más de 30 empresas interesadas.

Pero no sólo se pretenden mejorar las condiciones de conexión eléctrica en la industria, también en zonas geográficas donde históricamente ha habido un déficit que suponía la caída de la tensión en momentos de alta demanda. Es el caso de La Safor, donde en colaboración con FAES se está elaborando un plan director que garantizaría el suministro también a todas las urbanizaciones y al importante sector turístico de la costa.

Además, la conslelleria ha puesto en marcha recientemente líneas de apoyo al autoconsumo, después del decreto del gobierno que puso fin a lo que se llamaba como impuesto al sol. Se impulsan las instalaciones compartidas hasta ahora prohibidas y se está impulsando también las redes inteligentes en áreas industriales.