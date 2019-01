Hay que olvidarse ya de la Copa

El Levante recibe este domingo en el Ciutat de Valencia al Valladolid en un duelo al que ambos equipos llegan necesitados y sin victorias en este 2019 y con la intención de alejarse de una zona de descenso que, cada jornada que pasa, ven más de cerca.

El Levante, además de llevar cinco jornadas sin conocer la victoria en LaLiga, debe superar la polémica vivida en las últimas cuarenta y ocho horas por la posible alineación indebida del Barcelona en su eliminatoria de Copa del Rey y el desgaste físico de haber jugado en apenas diez días dos veces contra el cuadro catalán y frente al Atlético de Madrid.

El técnico del Levante, Paco López, tiene problemas en defensa, ya que esta semana ha perdido para un mes a los centrales Sergio Postigo y Chema Rodríguez.

En principio, el entrenador valenciano colocará a Coke Andújar como central y mantendrá a Jason en el lateral derecho, mientras que Toño García regresará a la banda izquierda después de haber descansado en Copa.

Rochina, Roger y Morales también volverían al once inicial ante el Valladolid tras no haber participado en el choque del pasado jueves en el Camp Nou. Más dudosa es la presencia de Vukcevic, que tampoco jugó ante el Barcelona, y que pugna con Bardhi por estar en el once inicial.

Intensidad, ganas y competitividad son las claves para que el Valladolid consiga superar al Levante, que tan solo cuenta con un punto más que los blanquivioletas.

El técnico del equipo vallisoletano, Sergio González, confía en que sus jugadores mantengan el mismo nivel de juego durante todo el partido y que minimicen al máximo los errores, sin olvidar la necesidad de hacer efectivas las jugadas de creación.

En este sentido, el Levante es el segundo equipo de la liga que más goles recibe, pero el Valladolid también es de lo que menos goles tiene en su haber, por lo que va a ser una lucha sin cuartel entre dos escuadras muy similares que aspiran a comenzar con buen pie la segunda vuelta liguera.

De cara a este enfrentamiento, González no podrá contar con Nacho ni con Alcaraz, ambos sancionados, por lo que deberá introducir cambios en el once titular, en el que ya avanzó que estaría Moi, mientras que en el centro del campo podría optar por Borja o Anuar para suplir la baja de Rubén Alcaraz.

Según explicó, esta temporada se necesitarán más de 40 puntos para poder amarrar la permanencia y, por tanto, se hace aun más necesario puntuar, sobre todo ante rivales directos en esa lucha por la salvación como es el Levante y, tras la eliminación copera, el Real Valladolid quiere dar todo para conseguirla.

Junto a Alcaraz y Nacho, causarán baja los lesionados Luismi e Ivi -aunque en su caso no podría actuar tampoco dada su situación contractual con el Levante-, mientras que Cotán no estará en la convocatoria por decisión técnica.