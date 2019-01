Cobertura de Bomberos por algo más que un abrazo

El PSOE insiste ante la Diputación en la necesidad de revisar el compromiso que tienen los parques profesionales de Bomberos de acudir a los pueblos que no figuran en los convenios con la entidad provincial. El diputado arandino Ildefonso Sanz reclama al presidente, César Rico, que los parques como el de Aranda dispongan al menos de un listado de esas localidades en las que sus servicios no están compensados en el acuerdo que renuevan regularmente ambas administraciones y que, aunque están bajo la cobertura de alguno de los parques de bomberos voluntarios, sí tendrían obligación de socorrer en segundo término en caso necesario. “Lo que nosotros proponemos es que se ponga los pueblos que correspondan a las segundas salidas y a las terceras para que en sus centralitas cuando llega la demanda de un municipio donde ha habido un incidente vean si le corresponde, aunque sea de segunda salida”, plantea el diputado arandino, añadiendo que “evidentemente, algo habrá que pagar por ello”, le espetó Sanz a César Rico, recordándole el poco acertado comentario que hizo en su día en Aranda al preguntársele sobre cómo pensaba compensar estas salidas y responder que “con un abrazo”.

Por otra parte, Sanz le reprocha al presidente que, aunque en julio de 2016 anunció que “estaba trabajando ya con la Junta de Castilla y León para buscar su implicación” en estas cuestiones, no parece que se haya hecho nada al respecto. El diputado socialista considera paradójico que un municipio como Aguilar de Campoo tenga un convenio con la comunidad de Cantabria y Soria haya llegado a acuerdos también con la Rioja y Aragón para la cobertura de localidades que están cerca de los límites provinciales y en Aranda no se haga lo mismo dentro de la propia comunidad para formalizar el servicio de Bomberos en municipios cercanos de las provincias de Segovia, Valladolid y Soria. “Porque no deja de ser chocante que la Junta de Castilla y León firme bastantes convenios con comunidades limítrofes, en temas sanitarios y demás y luego resulta que nosotros en la zona sur, que tenemos pueblos limítrofes de Soria, Segovia, Palencia y Valladolid, no tengamos convenios entre las provincias y si llaman por un incendio en la zona de Boceguillas, en la de Baltanás, de Langa o de Peñafiel no hay nada estipulado con esas diputaciones”, añade Sanz, que ha pedido una comisión extraordinaria de Fomento en la Diputación para tratar todas estas cuestiones.