Año nuevo, vida nueva. El 2019 no le pudo sentar mejor al Real Oviedo. Después de marcharse al parón navideño con un sabor de boca amargo, y lejos del objetivo, este mes de enero no ha podido comenzar mejor para los azules con tres victorias consecutivas, que les lleva a atravesar la mejor racha de toda la temporada. Los carbayones, que han dado un paso adelante en solidez y acierto, fueron completamente superiores al Extremadura de principio a fin y se impusieron gracias a los goles de Joselu y Bárcenas en el encuentro más cómodo del curso.



Rueda de prensa completa de Anquela tras la victoria en el Franciso de la Hera



El técnico jienense tuvo que hacer dos cambios obligados en su once respecto a la última jornada liguera. Mossa ocupó el lugar del sancionado Christian Fernández en defensa y Carlos Martínez entro por Omar Ramos, siendo Diegui quien adelantó su posición al extremo derecho.

La primera ocasión del partido no se hizo esperar porque a los dos minutos del choque el conjunto azul tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador, pero Diegui no fue capaz de impactar con el balón dentro del área pequeña cuando solo tenía que empujar a la red un gran pase de Mossa. El valenciano, que fue de lo más incisivo por la banda izquierda durante el primer tiempo, pudo anotar unos instantes después tras una dejada de Diegui, pero su disparo se fue al lateral de la red. Ambas acciones llegaron después de dos errores en la salida de balón de un Extremadura que no estuvo nada acertado en dicha faceta. Al conjunto de Almendralejo le costó mucho salir de su campo y, salvo en algún balón parado o una contra aislada, no se acercó a las inmediaciones de la portería de Champagne. El Oviedo, por su parte, estaba cómodo en el terreno de juego, tenía calma con el esférico y presionaba bien arriba, pero le faltaba contundencia en ataque.

El remate definitivo llego en el minuto 35. Bárcenas, que cuajó una excelente actuación, puso un centro medido al segundo palo, encontró a Carlos Hernández y el andaluz metió la pelota al área pequeña donde entró Joselu con todo para empujar el esférico con la cabeza y anotar así su cuarto tanto de esta campaña. El cuadro ovetense pudo incluso aumentar su ventaja si Ramón Folch no hubiese mandado fuera un cabezazo franco después una jugada colectiva muy bonita y perfectamente elaborada.

La segunda parte comenzó de la misma forma. Los visitantes salieron del vestuario con la intención de poder sentenciar cuanto antes. Y esa opción surgió en el minuto 54 tras una nueva jugada trenzada por el carril derecho. Diegui cedió el balón a Carlos Martínez, que puso un centro para que Bárcenas, de primeras, enganchase una volea que el guardameta Álvaro Fernández no pudo detener. Quinto gol de la temporada para el panameño que obtuvo su premio al trabajo realizado. A partir de ahí poca historia. El encuentro bajó en intensidad. El Extremadura se estiró un poco más, pero no creó verdadero peligro, mientras que el Oviedo echó en falta tener un poco más la posesión para evitar algún posible susto de los azulgranas que, por otro lado, tampoco llegó por el buen hacer defensivo visitante.

Con este triunfo en el Francisco de la Hera los azules logran un pleno de victorias en el año 2019 (3 de 3), único equipo que lo ha hecho en la categoría, y se enganchan a la zona alta de la clasificación. Un resultado que les hace finalizar la jornada en novena posición y a dos puntos del play off antes de afrontar un nuevo encuentro a domicilio frente al Zaragoza en la Romareda (viernes, 21:00 horas).