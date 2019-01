El Deportivo disipa las dudas ante el Albacete

El Deportivo disipó las dudas este domingo con su primera victoria de 2019, ante el Albacete (2-0), un rival directo al que ha superado en el césped del Estadio Abanca-Riazor y también en la clasificación de la Segunda División por la diferencia de goles, tanto general como particular, algo que puede ser trascendente a la conclusión del curso.

El conjunto gallego, que ahora es tercero, retocó la formación y el sistema. Natxo González prescindió del rombo al que se había aferrado en casi todos los partidos y empleó un 4-3-3 con Quique González, Borja Valle y Fede Cartabia como referencias ofensivas. Los dos últimos anotaron los goles que dieron el triunfo a los blanquiazules.

Para salir del bache con que acabó 2018 y empezó 2019 (un triunfo en seis partidos, tres consecutivos sin marcar), el Deportivo se lanzó a por los tres puntos desde el inicio. El portero del Albacete, Tomeu Nadal, evitó que los coruñeses se adelantaran cuando ni siquiera se había cumplido el segundo minuto de partido al despejar un disparo a bocajarro de Borja Valle.

de un vistazo 2 - RC Deportivo: Dani Giménez; David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí, Diego Caballo; Edu Expósito, Álex Bergantiños, Vicente Gómez; Fede Cartabia (Carlos Fernández, min.79), Quique González (Christian Santos, min.64) y Borja Valle. 0 - Albacete: Tomeu Nadal; Tejero, Arroyo, Gentiletti, Mathías; Malsa, Febas (Álvaro Peña, min.71); Acuña (Susaeta, min.65), Eugeni, Bela; y Zozulia (Rey manaj, min.80). Goles: 1-0, min.19: Fede Cartabia. 2-0, min.68: Borja Valle. Árbitro: Vicandi Garrido, del comité vasco. Mostró amarilla a Gentiletti (min.55) y Tejero (min.69), del Albacete. Incidencias: Partido de la vigésimo segunda jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio Abanca-Riazor ante 16.525 aficionados.

Atosigó el Deportivo, que insistió con un lanzamiento muy desviado de Diego Caballo, novedad en el once junto a Edu Expósito, un disparo de falta de Fede Cartabia que se marchó a la izquierda de la portería manchega y un centro del argentino que no conectó en el palo largo Borja Valle.

Cocinó el gol el equipo gallego y este llegó a los 19 minutos a balón parado. Cartabia aprovechó una falta sobre Edu Expósito en la frontal del área, pasó el balón por encima de la barrera y superó a Tomeu Nadal, que además se llevó un golpe con el poste y tuvo que ser atendido.

El guardameta volvió a ser clave a la media hora para sacar un disparo de Quique González y le acompañó la suerte cuando el delantero del Deportivo falló, poco después, un remate en el área pequeña en una jugada de laboratorio, una falta que había prolongado Vicente Gómez.

Los deportivistas recuperaron la frescura en el juego y el Albacete bastante tuvo con contenerle en la primera parte, en la que solo le inquietó con un disparo de Bela por encima de la portería de Dani Giménez tras una gran jugada.

Antes del descanso, en otra acción a balón parado, el larguero frustró el gol de Álex Bergantiños, un tanto que habría dado más tranquilidad a los locales.

La segunda mitad comenzó con otra parada de Tomeu, esta vez a disparo de Diego Caballo, pero el guión del encuentro cambió con un Albacete entonado, que pisó más el campo del Deportivo pero no convirtió su juego en ocasiones.

Sí lo hizo el conjunto coruñés, que encarriló la victoria a los 68 minutos con la asociación entre Diego Caballo y Borja Valle en la banda izquierda. El berciano se movió rápido de fuera adentro y con la derecha soltó un zarpazo imposible para el arquero del Albacete.

El técnico visitante, Luis Ramis, exjugador del Deportivo, hizo debutar a Álvaro Peña con la camiseta del Albacete, pero los cambios no sirvieron a su equipo para meterse en el partido.