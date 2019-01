Verdugo dice que es "una muy buena noticia" que se juzgue a Aída Alcaraz

Javier Verdugo, jefe de la Policía Local de Sant Antoni, ha expresado su “satisfacción” tras conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía contra la concejala de Gobernación del Ayuntamiento de la Villa de Portmany, Aída Alcaraz por un presunto acoso laboral. Recordemos que el fiscal pide un año de prisión y una indemnización de algo más de 5.000 euros. También celebra la decisión del juez instructor de decretar la apertura de juicio oral.

Verdugo ha señalado a Radio Ibiza que la noticia le había cogido “un poco por sorpresa, pero siempre he pensado que el trámite iba a seguir su curso, no me cabía ninguna duda”. El jefe policial, que presentó la denuncia en los juzgados en 2017, resalta que “seguiremos adelante con el proceso, esto ha sido una muy buena noticia, pero queda camino por recorrer”.

Alcaraz está citada el próximo jueves en los juzgados para que se le notifiquen los escritos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular. Quedará pendiente la presentación del escrito de la defensa, antes de que la causa pase del juzgado de instrucción al penal y se fije la fecha del juicio.