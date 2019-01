"Casado me dijo: mejor que trompas, usa trompetas"

A algunos les suena a banda sonora de Juego de Tronos, a otros a Piratas del Caribe, pero si hay que es claro es que si se mete en la cebza tarda en salir. El himno del PP se ha presentado este fin de semana en Madrid con toques épicos y hollywoodienses.

Nuestro compañero Javier Bañuelos ha hablado con Manuel Pacho, su compositor, y nos ha contado las opiniones que circulan dentro y fuera del partido.

"He querido buscar la idea de la claridad que quiere impartir el nuevo equipo del PP. Yo lo llamé ‘fuerza y pasión’, quieren mostrar que son un partido nuevo. Limpísimo. Yo no soy militante del PP, pero ahora hay un nuevo equipo muy vital y muy fuerte"

Pacho también habla del himno del PSOE "La música del PSOE tiene una especie de glamour tipo 'Las vegas', no es recordable. Los ingleses tienen una expresión que significa algo así como hecho de cartón piedra. Me parece muy buena música, pero no me parece sincera".