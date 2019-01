El Atlético Baleares suma un punto ante el Alcoyano

Primer partido de visitante de la segunda vuelta, esto es jornada número 21. Manix Mandiola viajó con 17 jugadores, al no disponer de Rubén González, quien ya está casi recuperado de su esguince de rodilla pero se prefirió no arriesgar, ni Marcos de la Espada, quien no pudo entrenar el sábado a consecuencia de un resfriado. El delantero de Pollença no entraría en la convocatoria para viajar a Alicante a última hora. La buena noticia, la inclusión de Rovirola, que el lunes se había torcido el tobillo y era seria duda. Manix apostó por un único cambio, obligado, por la ausencia de Marcos.

Carl en portería, defensa para Kike, Guasp, Vallori y Álvaro Vega, doble pivote para Villapalos y Fullana, por la izquierda Canario, por la derecha Hugo Díaz (novedad) y en la mediapunta Samuel (no en banda) y arriba Nuha. Nunca había ganado el ATB en sus 12 visitas a El Collao, si bien es cierto que en las últimas 5 temporadas no había perdido.

La primera parte fue una dura batalla, tal y como se presumía. Ante un campo muy húmedo, que cargaba las piernas de los jugadores. Llovió mínimamente antes de empezar y el campo estaba rápido. El Alcoyano se hizo fuerte, con la pelota y con la disputa, siempre buscando el choque y saliendo victorioso en muchos duelos, aunque el ATB se puso a trabajar pronto, sabiendo que toca arremangarse mucho en El Collao. Prácticamente no dispuso el ATB de ocasiones de gol en el primer tiempo, algo inédito durante toda la temporada.

En el primer minuto de partido, el equipo alicantino tuvo su primera ocasión. Pino chuta con la izquierda pero Carl envía a córner. Buena mano de Carl. El equipo local apretó mucho al inicio. En el 7’, buena internada de Bryan Reyna pero su chut desde fuera del área va a las manos de Carl. La primera media hora fue de lucha intensa en cada pelota, Llegó poco el ATB en la primera parte, posiblemente la de menos ocasiones generadas de la temporada. En el 29’ Pino, que peleó cada balón chuta a la media vuelta raso abajo fuera. En el 38’ llegaría la primera llegada del ATB, disparó fuera Fullana tras pegar en un defensa desde fuera del área. Con el 0-0 se llegaría al descanso.

En la reanudación se vio a un mejor ATB, que supo dar un paso hacia adelante. En el 53’ Adri, que había sustituido a Canario en el 37’ de la primera parte por unas molestias en su isquio, tuvo la primera ocasión en una buena media vuelta. El canario jugó su mejor partido con el ATB, muy participativo y ganando balones por alto. Hoy fue el día de Villapalos, Vallori, Kike, Guasp o Vega. Todos tuvieron que asumir múltiples y constantes duelos físicos y supieron cumplir con nota. En el 60’ llegaría la mejor ocasión local. Zapatazo de De Lerma que para Carl en una gran intervención. Envió la pelota a Carl, que va a más en las últimas jornadas.

En el 65’ Nuha hace una gran asistencia a Hugo, que con la derecha, chuta fuera en una gran ocasión. El ATB quería más, se iba sintiendo más cómodo con el paso de los minutos. Y la última media hora no concedió nada a su rival en defensa, siendo muy serios. En el 70 Samuel chuta a las manos de Bañuz. El británico lo intentó todo el partido. En el 71’ es Fullana quien chuta alto desde fuera del área. El capitán también haría una gran segunda parte, con un trabajo de potencia física en la conducción. En el minuto 80 llegaría la ocasión que pudo suponer la victoria. Nuha deja solo a Samuel, para que, en su mano a mano, haga una buena vaselina ante la salida del portero pero que se marche rozando el larguero. Ocasión clarísima. Lástima. Los últimos minutos el ATB quería más pero tuvo que conformarse con un punto. Tercer partido consecutivo sin encajar. Manu Herrera vio el partido en la grada.