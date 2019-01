El UCAM CF no dio opciones al filial del Granada (3-0)

El UCAM Murcia CF fue un vendaval desde el primer minuto de juego y aunque el filial granadino tuvo alguna opción con el 1-0 ya en su contra, los goles de Javi Fernández y el segundo de Manu Onwu poco antes del descanso, los dejó sin argumentos. El 3-0 al final de los primeros 45 minutos fue una losa demasiado pesada por el joven equipo visitante, no exento de calidad. El partido finalizó con el triunfo universitario por 3-0. Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del abonado Francisco Yepes y del periodista y catedrático de periodismo deportivo por la UCAM, Juan Ignacio de Ibarra.

El primer tanto de los locales no se hizo esperar, fue Manu Onwu el que lo logró en el minuto 8. Los granadinos no se vinieron abajo y asediaron la portería de Germán. Adri Rivas tuvo el empate cuatro minutos después, pero su 'pelotazo' se estrelló en el larguero. Acto seguido el conjunto que dirige Pedro Munitis recuperó el mando del choque. Tanto fue el cántaro a la fuente que Javi Fernández puso el 2-0 en el 37 y en la siguiente ocasión de peligro fue otra vez Onwu el que acertó de cara a la portería visitantes estableciendo el 3-0 en el minuto 44.

Los universitarios no disminuyeron su intensidad tras el descanso, pretendían evitar que el Recreativo de Granada se pudiera meter en el partido. Las aproximaciones se sucedieron en una y otra área, pero sin excesivo peligro. En el minuto 69 Munitis le dio descanso a un gran Manu Onwu y en su lugar entró Kilian Grant. El filial granadino se hizo con las riendas del partido y Munitis contestó con dos cambios. Sentó a Migue García para darle entrada a Carlos Moreno en el 76' y sentó a Julen Colinas para darle quince minutos a Isi Ros buscando un contragolpe o que su oponente no se fuera al ataque tan alegremente. El partido ya no dio para mucho más. Merecido y cómodo triunfo local.

UCAM Murcia CF: Germán, Gurdiel, Migue García, Javi Fernández, Galas, Toni Arranz, Collantes, Britos, Manu Onwu, Luis Fernández y Julen Colinas.

Recreativo de Granada: Lejárraga, Marín, Héctor, Eliseo, Fran Serrano, Paco Torres, Víctor Morillo, Andrés García, Adri Rivas, Yael y Caio.