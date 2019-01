El FC Jumilla dio la sorpresa en el Uva Monastrell (2-1) ante un 'gallito'

Triunfo vital del FC Jumilla ante un rival que está luchando por situarse en los puestos de cabeza y pelear por jugar por el ascenso. Esta victoria frente a uno de los conjuntos fuertes, Balompédica Linense, que suma ya su tercera derrota consecutiva, le permite alejarse de la zona peligrosa. No fue un encuentro fácil, ya que se adelantaron los visitantes, pero la reacción rápida antes del descanso le valen los tres puntos (2-1).

El FC Jumilla no comenzó nada bien el partido. Trató de dominar la situación, pero la Balompédica Linense le pilló en una contra y Pirulo anotó el 0-1 en el minuto 10 tras aprovecharse de un rechace de la zaga local. El partido se puso cuesta arriba y se pudo poner peor cuando nueve minutos más tarde Tarsi Aguado envió la pelota fuera por muy poco tras la cesión de un compañero. Ya en el 29 y tras un despiste defensivo, Abel Moreno (tarjeta amarilla) cometió un penalti que Carlos Álvarez aprovechó para poner las tablas en el marcador (1-1). El equipo de Leonel Pontes no dejó de atacar y cuatro minutos más tarde forzó una falta peligrosa que Manu Miquel no dejó escapar, ajustando el esférico a media altura al palo derecho, para darle la vuelta al marcador, 2-1, cuando transcurría el minuto 34.

En el segundo tiempo la Balompédica Linense salió con decisión a tratar de darle la vuelta al marcador. El conjunto local intentó salir al contragolpe y algún susto dio, pero solo eso. El equipo local tuvo trabajo en contener las acometidas de los visitantes y Pontes reaccionó en los últimos minutos dando entrada a jugadores de refresco para tratar de no pasar apuros. En apenas cinco minutos realizó los tres cambios para contener físicamente a un oponente que estaba volcado sobre su portería. Logró su propósito, el marcador no se movió 2-1.