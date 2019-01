Una cadena humana contra la mina de uranio en Retortillo (Salamanca)

La asociación ‘Stop Uranio’ y la Coordinadora No a la Mina de Uranio organizaron hoy una cadena humana en la presa de Saucelle, localidad salmantina del mismo nombre cercana a la frontera, para unir de forma simbólica España y Portugal en contra del proyecto de apertura de una mina de uranio en la localidad charra de Retortillo por parte de la empresa australiana Berkeley. El tiempo no acompañó, pero el acto reivindicativo se celebró finalmente con menos asistentes de los esperados en un principio.

La iniciativa trató de constatar que en la lucha contra la extracción de este elemento en la provincia de Salamanca están unidos ciudadanos de ambos países. El portavoz de la Coordinadora, Felipe Yuste, explicó a la agencia Ical que “se trata de un hermanamiento con los vecinos portugueses”.

Tras la acción de protesta, según explicó Yuste, en el municipio portugués de Freixo de Espada se impartió una breve charla al respecto, pero como apuntó el portavoz, la organización no pretendió que se tratara de un acto institucional, sino que la atención se focalizara en la cadena humana, el acto central de la protesta”.

La Asamblea de la República Portuguesa aprobó en marzo de 2018, con la unanimidad de toda la Cámara, una resolución recomendando a su Gobierno que realice las diligencias necesarias para impedir la exploración de uranio en Salamanca y se realice un estudio de impacto ambiental transfronterizo.

El propio Yuste aseguró también que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, les confirmó 'off the record' que no habrá extracción de uranio en Retortillo. Además, apuntó que "tienen todo a favor" para que no haya actividad minera, según los últimos acontecimientos relacionados con el proyecto.

Hace tres semanas, recordó, el Ayuntamiento del Retortillo le negó la licencia urbanística a Berkeley. Algo que, según Felipe, "estaba cantado", ya que los informes al respecto elaborados por el Seprona y por la Diputación de Salamanca eran "demoledores".

Ahora, apuntó, la empresa deberá presentar un nuevo proyecto pero que, en todo caso, tendrá una dificultad, y es que para llegar a cumplir con el convenio que acordaron con la Diputación, está obligada a construir una variante de la carretera provincial que atraviesa el enclave en el que Berkeley pretende extraer el uranio, algo complicado ya que para ello necesitaría tener la propiedad de las tierras y hay dos vecinos que no están dispuestos a vendérselas.

Además, continuó el portavoz de 'No a la mina de uranio', el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debe publicar un informe, vinculante en todo caso, que de ser negativo obligaría al Gobierno a denegar el permiso a Berkeley. Por otro lado, de ser positivo, el Ejecutivo aún podría negárselo.