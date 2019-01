En manos de Iago Aspas

Los números hablan por si solos: el Celta ha logrado 2 empates y 10 derrotas en los últimos 12 partidos sin Iago Aspas. La racha actual es de tres derrotas seguidas y su vuelta la próxima jornada ante el Valladolid se antoja como la única esperanza de la afición para evitar el descenso de categoría en un duelo directo.

Ante el Valencia, el equipo vigués tuvo muchas dificultades para generar ocasiones de gol. Sin Aspas, los celestes solo han anotado en acciones a balón parado. Sin el moañés, el resto de atacantes baja su rendimiento, en especial Brais Méndez. Se ve desesperado a Maxi Gómez, que apenas recibe balones en condiciones dentro del área.

Los males del Celta no solo están en la parte de ataque. Se han encajado 34 goles en 20 jornadas y no son más por las buenas actuaciones de Rubén Blanco en los últimos encuentros. No se puede achacar solo a la defensa está sangría, ya que el centro del campo demuestra poca solidez y falta de oficio ante la falta de jugadores de categoría defensiva en esa demarcación. Solo Okay cumple en esa función, además del denostado Radoja.

Mientras, Miguel Cardoso sigue dejando mucho que desear en la lectura de partidos y una jornada más sigue fallando en los cambios. Su puesto peligra seriamente en caso de derrota dentro de siete días en el José Zorrilla. En esta situación alarmante sorprende la actitud de parálisis de la directiva, que todavía no ha cerrado ninguna incorporación a falta de once días para el cierre del mercado de fichajes.