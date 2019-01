La orden del Departamento de educación para orientar a los centros exige que las tareas tengan un fin pedagógico, pero además, obliga a crear comisiones con padres y docentes para debatir sobre cómo deberían ser esas tareas.

El coordinador de un foro que elaboró el documento que ha servido de base para la orden del gobierno, el docente Eduardo Nuez, opina que "no hay que tener miedo a debatir con las familias". Subraya que el debate no es "deberes sí o deberes no", pero sí plantea que los deberes "clásicos, entendidos como repetitivos, mecánicos, irreflexivos, descontextualizados está demostrado que no tienen ningún beneficio en el aprendizaje de los alumnos".

Sin embargo, "otro tipo de tareas de investigación, retos, trabajos que después puedan ser expuestos a los compañeros", continúa Nuez, "sí puede ser interesante". Tampoco se trata de limitar el tiempo que dedican los alumnos en casa a tareas de clase.

¿Qué piensan los padres y madres?

Aunque el debate no sea "deberes sí o no", las federaciones de asociaciones de padres tienen posturas muy claras y opuestas en este asunto: FECAPA defiende las tareas, FAPAR las rechaza.

A partir de ahí, las posturas sobre cómo deberían ser los deberes tampoco coinciden. En la pública, en FAPAR, aplauden al gobierno por abrir el debate y trasladarlo a los centros. ¿Cómo serían los deberes perfectos? Miguel Ángel Sanz, de FAPAR opina que "tendrían que ser más personalizados, atendiendo a la diversidad y respetando el tiempo libre del alumnado y las familias".

Sin embargo, desde FECAPARAGÓN, Miguel Ángel García, recuerda que el profesorado ya tiene suficiente carga de trabajo y duda de que se puedan fijar "deberes a la carta". "Partimos de que hay que contemplar las dificultades del alumnado", opina García, "pero habría que adaptarlo más como colectivo que a nivel individual".