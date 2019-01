Gaspar: "La alegría que siento es inmensa"

La última vez que Gaspar Panadero disputó un partido oficial fue el 6 de abril de 2018, curiosamente, frente al Cádiz en Carranza. Este registro ya pasa a la historia, porque el sábado volvió a sentirse futbolista ante el mismo rival. El joven extremo ha dejado atrás la grave lesión de rodilla y entró en la segunda mitad por la lesión de José Romera. El manchego fue protagonista también en Carrusel Deportivo y explicó lo que sintió cuando pisó el césped del Mediterráneo: “Es una alegría inmensa lo que se siente al volver al terreno de juego, no se puede describir con palabras. Han sido más de ocho meses de duro trabajo y me ha llegado la oportunidad”.

Se acordó de las personas que lo han ayudado a superar un tremendo bache en su aún corta carrera deportiva. El trabajo mental ha resultado fundamental: “Lo pasas mal, pero gracias a la gente que está contigo se puede llevar mejor. Hay días que no te apetece nada, pero era una piedra en el camino que debía superar”. Recordó que la rotura del ligamento cruzado se produjo cuando era indiscutible en el once rojiblanco: “Cuando mejor estaba me llegó la lesión. Son cosas del fútbol que suelen pasar y salí adelante”.

Balance

El Almería no pudo pasar del empate contra el Cádiz. Un punto para continuar en la zona noble de Segunda, si bien aún lejos del Play Off, el sueño que persigue la plantilla rojiblanca. Gaspar entendió que con tan pocas ocasiones y un penalti fallado por Álex Fernández, el marcador no es extraño: “El resultado es justo, aunque es cierto que nosotros tuvimos más posesión y llegada. El Cádiz se defendía genial y nos buscaban a la contra. A nosotros nos faltó rematar más a puerta”.

A título personal, Gaspar cree que pueden hacer una segunda vuelta mejor que la primera y no sufrir como en temporadas anteriores. No habla de objetivos a largo plazo: “El Almería está para hacer grandes cosas, sin volverse locos. Primero a por los cincuenta puntos y luego ya se verá. Esta lesión me ha hecho volver más fuerte y ayudaré en todo lo que pueda”.

Afición

Segunda mejor entrada del curso, con 7.716 espectadores. Los fieles vuelven al Estadio y los futbolistas agradecen su apoyo, en especial Gaspar, uno de los más queridos: “Se lo agradecemos, porque siempre está con nosotros. Ahora que no entra el balón nos echa un mano y el equipo seguirá dando la cara como hasta ahora. Nos arropan mucho”.