Cospedal acude a la convención del PP "para escuchar a Casado"

La ex secretaria del PP y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal ha acudido hoy a la última jornada de la convención nacional del PP para dar su apoyo al presidente del partido, Pablo Casado, a quien respaldó en las primarias del pasado mes de julio para la presidencia popular.

"Todo el mundo sabe a quien apoyé en las primarias", ha respondido Cospedal a su llegada a este encuentro, al ser preguntada qué le parece el partido de Pablo Casado, y después ha puntualizado que viene "respaldando al PP".

Además, ha añadido que el discurso que realizará hoy el líder del partido en la clausura de este encuentro "será fantástico para España".

Cospedal había confirmado su asistencia a este cónclave, al que fue invitada junto con otros ex ministros del Gobierno, como la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que acudió el viernes para asistir a la intervención de ex presidente Mariano Rajoy.

Finalmente, después de dos días de convención, ha venido el día de la clausura, que correrá a cargo de Casado, y en la que también intervendrán el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, aparte de contar con la presencia del ex presidente José María Aznar, quien pronunció un discurso ayer.