Los trabajadores transfronterizos, pedientes del plan B de Theresa May

Este lunes es otro día clave para Reino Unido, la Unión Europea y por consecuencia directa, para Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Tras el rechazo de los diputados el pasado martes al texto del Bexit pactado por el Gobierno de Theresa May, su gobierno expondrá, en esta jornada, una vía alternativa con la que la líder británica espera solventar el actual punto muerto de su salida comunitaria, si bien por ahora no se ha concretado nada sobre lo que esconden los nuevos planes de May.

La Cámara de los Comunes británica debatirá y votará el 'plan B' para la salida de la Unión Europea el próximo 29 de enero, exactamente dos meses antes de que venza el plazo para que Reino Unido abandone el bloque comunitario con o sin un acuerdo de por medio.

Mientras tanto, aquí en el Campo de Gibraltar, se asiste con preocupación a todo el proceso. Especialmente desde el punto de vista de los trabajadores españoles en el Peñón, quienes temen que los controles en la Verja se endurezcan con un Brexit duro o que incluso, sus puestos de trabajo corran peligro. ASCTEG, el colectivo que forman dichos trabajadores, sigue abogando porque la mejor salida sería la repetición del referéndum. Lo ha dicho su portavoz, Juan José Uceda.

Este lunes, tras el discurso de la 'premier británica' el 21 de enero, comenzará una jornada de debates sobre la moción del 29 de enero. Será entonces cuando los legisladores se pronunciarán formalmente sobre el 'plan B'.