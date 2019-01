Guanyar critica que el Patronato de la Vivienda no incluya en sus cuentas la compra de casas para alquiler social

Guanyar Alacant critica que el presupuesto del Patronato de la Vivienda que plantea el PP para 2019 no incluya la compra de inmuebles para alquiler social.

La edil Julia Angulo lamenta que la única inversión que plantean las cuentas es la rehabilitación de unas viviendas de El portón. Por ello, en la comisión ejecutiva del patronato, ha propuesto al edil del área, Israel Cortés, que ese proyecto se financie con inversiones sostenibles y que los 410.000 euros se destinen a la compra de vivienda social.

Sin embargo, el concejal popular ha rechazado que se destine presupuesto a este fin, por lo que Julia Angulo no descarta que su grupo no apoye los presupuestos municipales si el PP no cambia de parecer.