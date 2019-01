Llamazares dimite como diputado para evitar la ruptura de IU

El portavoz de Izquierda Unida (IU-IX) en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ha comunicado este lunes, mediante carta remitida al coordinador general de la coalición en Asturias, Ramón Argüelles, su renuncia al acta de diputado y en consecuencia a todas sus responsabilidades en el parlamento asturiano. Llamazares da el paso después de que la semana pasada mostrara su disposición a no concurrir al proceso de primarias para elegir el candidato autonómico de cara a las elecciones de mayo, un paso atrás que igualmente ratifica en esa carta.

Su decisión es la consecuencia de las cada vez más tensas relaciones entre la dirección de IU de Asturias y la federal de Alberto Garzón a cuenta del expediente abierto a Llamazares por su implicación en la plataforma electoral Actúa promovida por el ex juez Baltasar Garzón. De hecho, Llamazares afirma expresamente que su decisión de apartarse de la carrera de primarias y renunciar a la portavocía y al acta de diputado responder a su deseo de no poner “a los pies de los caballos (…) a Izquierda Unida de Asturias, algo que no me perdonaría”. El ya ex parlamentario es consciente de la amenaza de intervención de IU de Asturias por parte de la dirección federal ante sus reticencias a asumir la imposición –el linchamiento, se ha llegado a decir en la sede de Oviedo- de medidas disciplinarias que imposibilitarían la presencia de Llamazares en la candidatura autonómica y podría concluir con su expulsión.

Ramón Argüelles ha lamentado esta mañana la decisión de quien "ha sido toda una institución en IU" pero a la vez hace bueno el mensaje de que las organizaciones están por encima de las personas. Desde la dirección regional reconocen el tirón de Llamazares con los mejores resultados electorales a nivel nacional en las últimas elecciones pero esperan que su retirada no les afecte en la próxima cita con las urnas. Además en la Junta General todos los grupos parlamentarios se han unido, a propuesta del Partido Popular, para reconocer la trayectoria del hasta ahora portavoz del grupo de IU.