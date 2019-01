Hay que dar batalla a la pena de muerte

Confieso que no he seguido al detalle el juicio a Pablo Ibar, más allá de los correos que cada madrugada nos enviaba sin descanso Andrés Krakenberger. Por los desvelos de este, de la familia, me gustaría creer que Pablo es inocente, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que en muchos países del mundo sigan vigentes la pena de muerte o la cadena perpetua, las mismas que, de vez en cuando alegremente, el populismo reclama en nombre de la Justicia. Pero cuando empatizas con el acusado, concluyes que la pena capital no es Justicia sino venganza y reconoces el derecho de hasta el mayor criminal a una segunda oportunidad y a rehabilitarse. Con la pena de muerte nos igualamos en brutalidad a los criminales.

Confiemos ahora en que la sentencia no sea muerte y que se pueda seguir batallando, en los tribunales o en la diplomacia, para conseguir otro final. Ya se logró con Paco Larrañaga. No perdamos la esperanza. Andrés, que Mafalda y su "aquí no se rinde nadie", te acompañe.