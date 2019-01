Piden la comparecencia del ministro para que explique la desautorización al Aita Mari para zarpar al Mediterráneo

El pasado viernes, Capitanía Marítima de Pasaia denegaba al pesquero Aita Mari, transformado en buque de salvamento, el permiso para zarpar al Mediterráneo para colaborar en las labores de rescate de inmigrantes que cruzan el mar con destino a Europa.

EH Bildu ha presentado un escrito solicitando la camparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El senador de la formación, Jon Iñarritu, asegura que "no entendemos cómo no solo no asisten a los inmigrantes que precen a cientos en aguas del Mediterráneo y además deniegan que voluntarios acudan a su rescate".

La ong Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), ha explicado que, tras entregar el martes pasado todos los documentos reclamados por los inspectores que durante tres días examinaron el buque, el miércoles solicitaron el despacho para viajar al Mediterráneo central, pero el viernes recibieron recibido la respuesta negativa por parte de la Capitanía Marítima, órgano dependiente del Ministerio de Fomento.

El Aita Mari es un antiguo barco atunero, que en su día tuvo su base en el puerto de Getaria , y que Salvamento Marítimo Humanitario ha transformado en un buque de salvamento con el que pretendían desplazarse al Mediterráneo central para socorrer a los migrantes que cruzan esas aguas con destino a Europa.

Con 32 metros de eslora, el antiguo pesquero de nombre Estella Maris Berria y rebautizado ahora como Aita Mari, en honor a un marinero donostiarra fallecido en 1866 en un rescate, puede albergar entre 150 y 200 personas, así como unos 16 a 18 tripulantes.