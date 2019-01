Miguel Vila: Estar con Podemos y con Errejón no es lo contrario

El diputado de Podemos por Burgos, Miguel Vila, cree que apoyar a Podemos y a Errejón "no es lo contrario, es lo mismo". Aunque no oculta su simpatía por Errejón pese a la situación de enfrentamiento con parte de la dirección de Podemos y su dirección al decidir concurrir en una plataforma distinta a las elecciones en la comunidad de Madrid, Vila sigue refiriéndose a él como el candidato de Podemos. No obstante, desmiente los rumores que le señalan como integrante de la candidatura que liderará Errejón. "Soy diputado por Burgos y seguiré hasta el final de la legislatura", afirma.

Vila ha elogiado el avance social que se apunta en el borrador de presupuestos generales del Estado y cree que van "en la buena senda" para revertir los recortes del PP en los últimos siete años. Sin embargo, cree que en lo que respecta a Burgos se ha repartido mal el esfuerzo presupustario en inversiones, al dejar fuera el tren directo Madrid-Aranda-Burgos y la reactivación del entorno de la central nuclear de Garoña. De hecho, ha adelantado que Podemos pretende que se incluyan para ambos temas partidas al menos similares a las que el PSOE propuso como enmiendas a los últimos presupuestos del PP. Supondría una asignación de unos 12 millones de euros para el tren directo y unos 25 para reactivar el entorno de Garoña.