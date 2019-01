Juan Damián Gorrín, condenado a un año y seis meses de prisión por el caso Los Guíos

El Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al ex alcalde de Santiago del Teide, Juan Damían Gorrín, a la pena de un año y seis meses de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y a cinco años de prevaricación por la muerte de dos personas en noviembre de 2009.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso la SER, la juez considera que Juan Damían Gorrín Ramos, a sabiendas de que había peligro de desprendimientos en la zona de baño de la playa de Los Guíos, no "adoptó medidas eficaces" para evitar el accidente y además, el ex edil no dictó resolución alguna ordenando el cierre de la playa, como tampoco acordó vigilar la zona 24 horas ni colocar carteles que avisaran de su peligro". Del mismo modo, en la sentencia se condena a los técnicos municipales Celso González y José Javier Rodríguez a la misma pena de dos delitos de homicidio imprudente. En este sentido, la juez aclara que ni impone la pena máxima prevista para estos casos ya que "ningún acusado tiene antecedentes penales por lo que es adecuado imponer la pena en grado mínimo siendo adecuado un año y seis meses de prisión y dos años de inhabilitación especial para profesión u oficio al bajarla en grado (uno y medio a tres sería el marco).

Por otra parte, la sentencia condena a la Compañía MAPFRE como responsable civil directo junto con don Juan Damián Gorrín Ramos, Celso A González González y Jose Javier Rodríguez Rodríguez y de forma solidaria todos ellos y además subsidiariamente al Ayuntamiento de Santiago del Teide y la Administración del Estado (Costas), al pago de más de 140.000 euros en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas.