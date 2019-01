Renfe asegura que viajar en los trenes extremeños es seguro

Los plazos y acuerdos adoptados con el tren de Extremadura se van a cumplir y las mejoras que se han realizado por el momento no son suficientes. Son algunos de los titulares que se extraen de la reunión entre el Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura y los responsables de Renfe y de ADIF.

Un encuentro donde se ha informado que la inversión del Estado en el primer semestre del año va a ser de 375 millones de euros. Desde ADIF, su presidenta Isabel Prado de Vera asegura que en la línea convencional se van a realizar licitaciones por de 84 millones de euros, lo que incluye poner en marcha las obras de renovación, adecuación y modernización de la línea íntegra entre Mérida y Puertollano en uno de sus tramos, así como la licitación-adjudicación del segundo tramo en marzo y la licitación del tercer tramo en el Consejo de Administración de ADIF de marzo.

Por su parte, y en cuanto a la alta velocidad, ha recordado que las licitaciones en 2018 se elevaron a más de 313 millones, correspondiendo la mayor parte de ellas al segundo semestre del año.

También ha puesto en valor la puesta en marcha de los tramos comprendidos entre Talayuela y Plasencia, ya que ha habido que adaptar proyectos antiguos y actualmente se está en condiciones de licitar cuatro tramos.

Sobre el trayecto Badajoz-Plasencia, Pardo de Vera ha informado de que la finalización de obras para poner en servicio tramos entre Plasencia y Badajoz siguen los plazos comprometidos y finalizarán en el ejercicio 2019 para que la electrificación culmine a finales de 2020.

Por su parte desde RENFE ha recalcado que todos los avances conseguidos, que son mejorar la fiabilidad de los trenes o reducir el número de incidencias, no es lo que la sociedad extremeña está esperando y que no es otra cosa que un servicio de ferrocarril que no sea motivo de noticia.

Su presidente Isaías Taboas dice que aspiran a que los trenes que circulan por Extremadura tengan un índice de puntualidad de alrededor del 90 por ciento, cuando en 2018 ha sido del 78 por ciento.

Una comparecencia donde ambos responsables se han referido a las incidencias registrasdas a comienzo de año, Táboas ha informado de que se ha hecho entrega a la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, de un informe cronológico y exhaustivo detallando qué pasó entre las 14,00 horas del 1 de enero y las 03,38 horas del 2 y las conclusiones que se han extraído.

Entre ellas, destaca la necesidad de revisar los protocolos de actuación en caso de incidencias. Así se propone revisar los procedimientos sobre información del estado de los trenes, los procedimientos sobre la continuidad del servicio en caso de alerta de posibles incidentes y los protocolos de atención e información al viajero.

Por otro lado, sobre la incidencia que se registraba en Torrijos en la provincia de Toledo, donde un tren descarrilaba, la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado que hay "indicios" de "material identificado fuera de la vía y ha añadido que la investigación no concluye "cómo pudo llegar ese elemento a la vía" ni puede "avanzar ninguna conclusión".