Neuman y su equilibrio perfecto

No queremos caer en la crónica fácil y aduladora pero si tenemos que hacerlos nos aventuraremos a decir que el concierto de Neuman del pasado viernes estará seguro como uno de los mejores de este recién estrenado 2019. Se dieron todas las características necesarias, un Paco Román en plena forma, un sonido realmente bueno, una iluminación soberbia y un público entregado.

Previamente a Neuman, estaban los granadinos Verona como teloneros y que presentaban su recién estrenado EP, Fuerzas Resultantes, que casualmente se había publicado esa mañana. A las 22.20H llegaron los primeros acordes en un arranque puramente instrumental, era el tema "Cada día" concatenado con "El Tiempo". En este trabajo se nota de nuevo la mano de Paco Neuman como productor del disco. Estética indie para un sonido shoegaze aderezado ahora con la incorporación de elementos electrónicos, que no hace que se pierda el "sonido verona" si no que lo enriquece ya que sirve como elemento aglutinador de los riffs de guitarras en algunos temas o como separador en otros. Aunque fue un concierto breve, interpretaron 8 temas, si nos muestra cómo ha evolucionado esta banda, ya que finalizaron con Motivo y Desierto, ambos de su primer disco, llamado Dinámica, por lo que en ese viaje a la inversa se pudo constatar su el cambio entre estos 2 trabajos.

Para el cambio de grupos y para que no decayera la atmósfera que surge de la nada en las grandes ocasiones, ésta ya casi era tangible y a escasos momentos de la presencia de Neuman sobre el escenario, la organización tuvo a bien que el DJ pinchara música indie dejando para el final a 2 de los grupos más representativos de la escena local, Lori Meyers y Los Planetas. Aprovechamos esos momentos para dar una vuelta por la sala y poder departir con miembros de Rey Chico, Carmencita Calavera o Inma de SoundBay no sin alguna dificultad ya que Escenario Aliatar debía rozar el lleno técnico. Una vez retomamos nuestra posición original reparamos en un escenario de estética íntima, alfombras, dos teclados revestidos como si fuera un piano de pared, detalles que parece nimios pero que muestran el mimo con el que se cuidan todos los detalles, una misteriosa caja negra en el centro con el logo de Neuman y un imponente arsenal de amplificadores firmados por las míticas marcas Marshall y Fender.

A las 23,16H y bajo una intensa niebla de humo aparecían los 3 integrantes de Neuman, llegaba por fin el momento esperado y es que tras el sinsabor que nos dejó su paso por el Granada Sound con un sonido inmerecido para una banda de este nivel, es obvio que eso fue algo puntual, hoy todo estaba en su perfecto equilibrio. Justo antes de comenzar su particular Crashpad, algo raro en él, Paco dirigió unas palabras a todos los que allí nos encontrábamos ávidos de rock de quilates, agradeciendo la asistencia y todo el cariño que se le profesa a una persona que según sus propias palabras "no es ni murciano ni granadino", algo rebatido por el público ya que muchos le consideramos como un vecino más de nuestra capital.

Hacíamos referencia a una enorme caja negra sobre el escenario unos párrafos más arriba y ella albergaba una impresionante colección de guitarras que sin duda tendrían un papel decisivo en el transcurso del concierto y es que en manos de Román cobran vida sirviendo de vendaval sonoro y creando atmósferas que evolucionan hacia momentos intangibles y únicos. Esa melancolía que emana de los temas que conforman Crashpad, muta en una inusitada intensidad eléctrica, donde curiosamente es el teclado el que ejerce de guía y donde la batería te golpea de tal forma que la suma estos tres elementos que salen desde el escenario, lo hacen amplificado su onda y provocando en el público un estado casi lisérgico. Lovers fue la primera en sonar, seguida de Tell U y sonando la magnífica Hell en tercera posición. Aún siendo las letras en inglés, se coreaban como en vez de estar en pleno centro de Granada, estuviéramos en pleno Covent Garden de Londres. Las guitarras entraban y salían de su particular púlpito y con Crashpad tuvimos la sensación por algunos instantes de estar frente al mismísimo Thom Yorke con su mítica banda, Radiohead.

Otro buen puñado de temas donde no podían faltar Battle Starship o Turn It, que pasa por ser su tema más reproducido en Spotify, más rock a medio camino entre el instrumental o el psicodélico y transformando en casi una improvisación la finalización de los mismos, al más puro estilo de los directos de Neil Young . Con todo el público totalmente absorto en una fusión perfecta de notas musicales con iluminación y con Paco Neuman haciendo de guía espiritual llegó el final del directo de la mano de Deleted Files y Sil Fono en forma de llamarada solar y es que esta apuesta sonora hace que el disco mute hacia una de las mayores descargas de energía conocida por el ser humano.

Así fue el arranque del año para esta redacción musical y si así ha sido el inicio no podemos, si no alegrarnos por lo que nos deparará el año en curso. Un concierto en su formato más tradicional, unos teloneros, Verona, que se afianzan y crecen en su nuevo trabajo y un Neuman que no sólo demostró por qué es uno de los personajes más queridos de la escena nacional si no que por estamos ante una de las bandas en gran estado de forma está y un trabajo, Crashpad, que es uno de los mejores trabajos publicados recientemente.