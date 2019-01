El hotelito

Preocupado como está por el cambio climático y el desarrollo sostenible, el gobierno de Pedro ha tirado por la calle de en medio y en un plis plas le ha puesto el certificado de defunción a las pocas minas que quedaban en el reino, y en esa clave hay que entender también la metamorfosis de buena parte del Hostal de San Marcos en un espacio verde que dignifique y oxigene lo pulmones de los pensionistas legionarios. Pasamos en la Biblia de los presupuestos de 220 habitaciones a 52, un mordisquito en ese Manjar de Reyes que tanto bien nos ha traído. Que este afán ecológico tenga daños colaterales como la pérdida de unos cientos de empleos es el peaje que los lugareños pagamos gustosos porque somos muy de Greenpeace, como en breve seremos de Intermón Oxfam y como ya somos de Cáritas. Como beneficiarios, quiero decir.

Esto de los presupuestos generales es un misterio más insondable que los manuscritos del Mar Muerto, pero en esta ribera del Bernesga se descifran bastante bien desde hace décadas: No hay parné, no hay infraestructuras, no hay inversiones, no hay futuro. Pero tampoco hay que ponerse estupendos porque, al fin y al cabo, sólo duelen las primeras decepciones. Y aquí tenemos un historial de promesas incumplidas, de falsedades reiteradas desde la noche de los tiempos tal que en realidad nadie lleva ya la cuenta de las mentiras. Como mucho, nos enredamos en el cómputo periódico de quién ha mentido más y mejor porque peor es prácticamente imposible. Y ahí siempre gana el otro. Y pierde el mismo: Nosotros mismos en nuestro ensimismada moribundia.