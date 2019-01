El Prado va a cumplir 200 años

No es necesario ser un experto para disfrutar del arte. La obra transmite a cada uno lo que siente. Cada persona lee un cuadro según sus propios códigos y su forma de entender la vida. Ahí está la magia del arte y el Museo del Prado, del que vamos a celebrar este año 2019 su 200 aniversario, es el mejor lugar para descubrirlo.

El edificio fue diseñado e iniciado en época de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid a quien ya dedicamos una sección hace pocos meses. Sin embargo, su inauguración final, y parcial, no se dio hasta el 19 de noviembre de 1819. Las guerras y los problemas que vivió España en esos inicios del siglo XIX no permitieron otra cosa.

La mejor pinacoteca del mundo

Cada uno puede valorar por gustos y épocas. Yo conozco el Louvre de París, el Metropolitan de Nueva York o la National Gallery de Londres y entre todos ellos, me sigo quedando con El Prado. Las colecciones de pintura italiana, española o de los Países Bajos no puede ser superada por ninguna de las otras pinacotecas. en cada una hay obras maestras que no se pueden comparar con las de sus vecinos, pero en el conjunto general, El Prado sigue ganando. La pintura que nos falta medieval, por ejemplo, la tenemos in situ fuera de los museos en los lugares en donde se realizó. Solo hay que darse una vuelta por sus enormes galerías y disfrutar de ello.