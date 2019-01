El renovado Pabellón de Deportes de Palencia se ha convertido en uno de los principales logros del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia. El propio alcalde, Alfonso Polanco, no ha dudado en presumir de la reforma que se ha llevado a cabo y que ha permitido que una infraestructura con cerca de cuarenta años de antigüedad ofrezca la imagen de un edificio de nueva construcción.

Sin embargo, esta reforma no ha estado exenta de polémica, tanto, que algunos aspectos todavía colean, como el pago de la reposición del suelo de parqué, que no debía cambiarse, pero que quedó destrozado durante las obras. El Ayuntamiento todavía reclama a la empresa adjudicataria que pague la renovación del suelo y la empresa defiende que no es su responsabilidad.

Pero más allá de la polémica, con lo que en mi opinión ahora deberíamos quedarnos los palentinos es con que, en estos momentos, la ciudad cuenta con una infraestructura adecuada para albergar torneos deportivos de primer nivel, como se demostró la pasada Navidad, con la visita de la Selección Nacional de Balonmano, sin olvidar, por supuesto, que ahora cuenta con las dimensiones necesarias para un hipotético ascenso del Palencia Baloncesto a la liga ACB.

Sin embargo, no es solo esto lo que más me gusta del Pabellón, sino las diferentes posibilidades de uso que se han abierto tras la reforma. Se vio prácticamente desde el primer momento, con el concierto inaugural del fabuloso violinista Ara Malikian, una estrella internacional, que permitió apreciar a los pocos días de la inauguración, que el nuevo polideportivo podría convertirse en un lugar acertado para la celebración de espectáculos de cierto nivel.

Han pasado ya por el pabellón nombres de músicos consagrados como los Burning y Rosendo y ya tienen fecha para los meses de marzo y abril Niña Pastori y Demarco Flamenco. Además, está aún pendiente de confirmación la ‘extriunfita’ Aitana.

Pero no son solo estos nombres los que se han dado a conocer, puesto que el 25 de mayo, ya figura señalado en rojo en el calendario del pabellón, con la actuación del gran Raphael, y para el mes siguiente, Manolo García, que presentará su nuevo disco. Por tanto, yo me quedo con que, ‘Más allá de la polémica, bienvenida sea la reforma’.