La Mesa del Parlamento da 10 días hábiles para subsanar el defecto de forma del escrito de Orain Bai sobre la expulsión de Aznárez, Buil y Sáez

La Mesa del Parlamento de Navarra ha dado un plazo de 10 días hábiles a los parlamentarios de Orain Bai para que corrijan un defecto de forma en el escrito de expulsión del grupo parlamentario de los tres representantes de Podemos -Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez-.

La Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara han conocido este lunes el informe jurídico sobre la situación del grupo Podemos-Orain Bai, un informe que deja en manos de los grupos del Parlamento la decisión final. Abre además la posibilidad de que los expulsados del grupo sean los cuatro parlamentarios de Orain Bai. El informe jurídico también señala que el escrito de expulsión debe ir firmado por los cuatro parlamentarios de Orain Bai, por lo que la Mesa ha dado un plazo de diez días para subsanar este defecto.

Tras la reunión de la Mesa y Junta de este lunes, el parlamentario de Orain Bai Rubén Velasco ha explicado que "nos vamos a pensar si subsanamos o no subsanamos" lo indicado y ha asegurado que "lo que sí tenemos muy claro es que estas tres personas no han asistido a ninguna reunión del grupo parlamentario durante un año y pico, han presentado iniciativas por libre que han cosechado únicamente tres apoyos".

Ha criticado Velasco que los tres representantes de Podemos "no vienen a las reuniones parlamentarias y no presentan de manera conjunta las iniciativas". "Tenemos que hablar primeramente en qué escenario nos encontramos", ha continuado, para indicar que "consideramos éste el mismo caso que la expulsión de Leuza y Ayerdi" de NaBai en la legislatura pasada, "un caso en el que no se solicitó ninguna acta de reunión del grupo parlamentario".

Rubén Velasco ha asegurado que "mantenemos las expulsiones, por supuesto que sí" y sobre la posibilidad de que sean los cuatro parlamentarios de Orain Bai los expulsados del grupo ha comentado que "el letrado mayor ha hecho un ejercicio político muy interesante, ha cargado toda la responsabilidad en los miembros de la Mesa, se ha lavado las manos, ha sugerido una posibilidad que nos parece ciencia ficción, en el sentido de que es un salto legislativo verdaderamente considerable".