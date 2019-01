Premios Cidade de Pontevedra 2019

O Teatro Principal de Pontevedra foi testigo, un ano máis, da entrega dos Premios Cidade de Pontevedra. Nesta edición, como persoa física recolleu o galardón Francisco Barbeito, empresario fundador da Cristalería Pontevedresa, quen agradeceu aos presentes o recoñecemento.

No apartado de persoa xurídica, o premio foi para o Centro de Recursos Educativos que a ONCE ten en Pontevedra, xa que o pasado ano celebrouse o 75 aniversario do Centro na vila do Lérez. recolleu o premio o Presidente da institución Miguel Carballeda, quen recordou con orgullo as súas raíces pontevedresas.