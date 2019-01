El SUPER AMARA Bera Bera ha demostrado en la primera vuelta de la fase de grupos de la Copa EHF que está más que preparado para pelear con grandes equipos europeos en este momento avanzado de la competición. De hecho, a pesar de haber perdido dos partidos, mantiene totalmente intactas sus opciones de clasificarse para las cuartos de final. Pero su entrenador, Imanol Álvarez, prefiere no mirar a lo que sería un hito histórico, porque considera que lo importante sigue siendo la liga, y porque sigue pensando que el Bera Bera es la 'cenicienta' de un grupo muy exigente, pese a que los dos siguientes partidos serán en el Gasca y serán claves para buscar esa clasificación. "Sigo pensando que somos el equipo con menos opciones del grupo", señala en la Cadena SER.

Eso sí, Imanol Álvarez está satisfecho con el rendimiento de sus jugadoras en una competición en la que pocos apostaban por ellas. "En Europa el número de errores a cometer se tiene que reducir si quieres tener opciones contra ese tipo de equipos. A priori parecía que no teníamos ninguna opción de ganar un partido, pero hemos ganado uno y hemos tenido posibilidades en otros dos, pero eso no quita para que piense que somos el que menos opciones tiene. La gente se lo cree, y la culpa es nuestra por haber ganado al Craiova", dice sonriendo el entrenador del equipo donostiarra.

Lo que sí tiene claro es que no deben presionarse más con Europa por el hecho de tener ahora dos partidos seguidos en el Gasca que pueden acalarar mucho su futuro. "Al final hemos jugado tres partidos y hemos perdido dos y nos quedan tres partidos. No hay que autopresionarse mucho. A ver si logramos en el Gasca el mismo ambiente que logramos en Artaleku y así intentar hacer disfrutar a la gente. Y después ya veremos cómo está la clasificación. Porque sino no vamos a conseguir nada bueno". El técnico ermuarra está pendiente de la recuperación la argentina Elke Carsten, lesionada en Dinamarca. "No va a jugar el martes que viene contra Málaga. Nos dijeron 10 días, intentaremos acelerar un poco ese tiempo, no se di podrá estar el sabado en Europa. Lo importante es que se cure y pueda estar lo antes posible con nosotros".