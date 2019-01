La llengua de la dreta

Que la batalla de la dreta tinga com eix el valencià diu molt de la dreta. Com que de discurs no van sobrats tiren d'armari. Clàssics d'ahir i de sempre amb olor de naftalina. Escoltar a Toni Cantó mentir sense vergonya i dir coses com que el castellà viu arraconat en la Comunitat Valenciana i un minut després, escoltar a Bonig, del PP, atacant al de Ciudadanos, en valencià... és molt trist. On queden els populars que demanaven perdó quan parlaven en valencià? De veres Ciudadanos es creu el seu discurs? Les llengües, qualsevol, uneixen, mai separen... no a la dreta.