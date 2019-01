Un juzgado de Castellón cita como investigados a los miembros del anterior consejo de Administración de Aerocas

El juzgado que investiga los patrocinios del aeropuerto de Castellón cita como investigados a los ex miembros del consejo de administración de AEROCAS. Se investiga un supuesto delito de cohecho cometido en la adjudicación de patrocinios del aeropuerto castellonense. Entre los citados figura Eusebio Monzó, el único concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que no estaba hasta ahora investigado en ninguna causa. El resto de miembros de ese grupo están investigados en Taula.

También cita el juez a los ex vicepresidentes de la Generalitat Gerardo Camps y Vicente Rambla. También cita al ex conseller de Hacienda José Manuel Vela y a varios ex altos cargos: el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez Capdevila; el ex director general de grandes proyectos José Luis Villanueva; Vicente Aparici que fue senador por Castellón; el ex director general Javier Eleno Carretero; la ex secretaria de la conselleria de economía Cristina Serrano y Ricardo Bayona que fue subsecretario de la conselleria de industria.

Recordamos que se investigan supuestos sobornos en varios patrocinios firmados por el Aeropuerto de Castelló. Los citados asistieron a aquellas reuniones y ratificaron los contratos de patrocinio objeto de las pesquisas judiciales efectuados respecto a Alex Debón Latorre y la sociedad Motorsport 69, en varias reuniones celebradas en los años 2009 y 2010.

En octubre pasado, Carlos Fabra, en su declaración ante el juez que investiga los contratos aseguró que el ex vicepresidente y ex conseller Gerardo Camps tuvo intervención directa y efectiva en los hechos. Que como conseller de Hacienda supervisaba y aprobaba los acuerdos que llegaban al consejo y las cantidades a pagar.

Al ser Gerardo Camps aforado, la causa pasó de instrucción 3 de Castellón al Supremo que en primera instancia descartó imputarlo alegando que si bien existen indicios de delito, no está comprobado que él recibiera dinero por sus decisiones tal y como había mantenido la fiscalía.

El Supremo, en todo caso, acordó solicitar al juzgado castellonense que le citara para tomarle declaración al respecto y que si el juez observa indicios a raíz de su declaración le remita de nuevo la causa.