Beamonte (PP): "No voy a tragar a cualquier precio", en referencia a Vox

El presidente del PP aragonés considera que la Convención Nacional celebrada por su partido este fin ha servido para rearmar ideológicamente al Partido Popular. Luis María Beamonte, que ha pasado este lunes por los micrófonos de la Cadena SER en Aragón, en La Rebotica. Piensa que se refuerza la posición de centro moderado y liberal de su formación política.

Beamonte dice que en Aragón nunca aceptará lo que esté alejado de la moderación, en clara referencia a Vox, y aseguraba que "no voy a tragar a cualquier precio, ni en cuestiones de violencia de género, ni en cuestiones de inmigración ni en cuestiones de otra naturaleza". Añadía el líder de los populares que "otra cosa es que tengamos que perfeccionar el marco normativo en el que nos tengamos que mover pero hay ciertas reglas del juego que no se pueden pasar y yo no estoy dispuesto a pasarlasa ningún precio, ni siquiera al precio de la presidencia del Gobierno de Aragón".

El líder del PP aragonés también piensa que hay que hacer autocrítica con lo que se ha hecho con los fondos públicos para buscar alternativas en las cuencas mineras. "No se ha actuado bien", considera, "no se han destinado bien los FITE y los Plan Miner con la dirección adecuada y es un hecho que está ahí". Beamonte afirma que "se han invertido cantidad de millones y al final el resultado es el que es; y lo ha hecho el PP, el PSOE, el PAR, y lo ha hecho todo el que ha gobernado". Beamonte insiste: "No reconocer esta realidad sería mentir".

Beamonte ha sido muy duro con Pedro Sánchez y su intento de aprobar los Presupuestos Generales del Estado: "Están manchados de golpismo y sangre".