El Hospital Miguel Servet deja de programar operaciones por la tarde

La plantilla de anestesistas del Hospital Miguel Servet sigue sin operar. Hoy, lunes, no se han programado cerca de 30 intervenciones de tarde. Aunque desde el SALUD consideran que es un grupo reducido de profesionales los que se niegan a operar, ellos insisten en que son más del centenar.

No hay bandos, señalan algunos de los profesionales, y el criterio es unánime entre toda la plantilla de anestesistas. En el caso de los cirujanos, la mitad estaría a favor de operar y la otra mitad, no. Esas fuentes señalan que se trata de trabajo voluntario y mantienen su postura. Esta tarde son 12 los quirófanos parados. En las últimas horas, la consejera de Sanidad, PIlar Ventura, ha restado importancia al impacto de la protesta. "En parte se está realizando actividad, no se ha suprimido por completo por las tardes", señala.

Piden un incremento de 120 euros por tarde. El Sindicato de Médicos cree que el conflicto se está "enquistando", hay "malestar y hartazgo", señala Merche Otín. Es la segunda semana sin intervenciones de tarde. Pilar Ventura espera que los profesionales vuelvan a operar. La orden que modificaba su retribución se ha retirado: "Es un plante que no tiene ningún sentido y esperamos que se pueda ir solucionando", indica Ventura. "Solo un grupo de profesionales plantearon que no continuaban, que dejaban de hacer las intervenciones por la tarde" pese a la retirada.

Al margen de los conflictos laborales, la consejera de Sanidad ha viajado a Jaca para conocer las instalaciones del hospital de la localidad, al que se ha dotado de un TAC. Los pacientes evitan así derivaciones al hospital San Jorge de Huesca.