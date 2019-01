Pechina recibe el Carrusel del fútbol bebé a lo grande

Tras el parón navideño, se reanuda la marcha de la caravana de la Liga Bebe de futbol Sala. En esta 5ª concentración el encargado de organizarla junto con la delegación de futbol sala de la RFAF en Almería era el equipo riojano del CD Inter Rioja Futsal, que al no disponer de pabellón en su localidad se desplaza a organizarla en la localidad vecina de Pechina.

Había ganas por parte de los pequeños en volver a disfrutar junto con sus compañeros y amigos de equipo de esta competición y de los padres y familiares que llenaron el pabellón, de disfrutar de verlos divertirse practicando lo que más les gusta, jugar al futbol.

Como viene siendo habitual, tras montar los técnicos de la Delegación las dos pistas, fueron saltando los equipos para disputar sus partidos, en la pista A La Mojonera CF. se enfrentaba al CD. Vicar, mientras que en la pista B lo hacían CD. Federico García Lorca contra Dalias CF. En la segunda tanda saltaban a la pista A CD. Huercal y UDC. Pavía y en la pista B lo hacían la Peña Real Madrid y el CD. Liceo Mediterráneo, para finalizar en la última tanda en la pista A el Natación Almería se enfrentaba al CD. Loma de Acosta y en la pista B el anfitrión CD. Inter Rioja Futsal lo hacía contra el CD. El Ejido 2012.

Hay que destacar la gran actuación que ejercen los árbitros en estos partidos , ya que no solo es pitar, sino educar y enseñar las reglas del juego, como caso anecdótico hoy en uno de los partidos, se pito un penalti por parar un defensa el balón con las manos para evitar un gol y el pobre niño se ha puesto a llorar y no había quien lo consolara, por más que todos le explicábamos que eran gajes del juego, no hubo forma de consolarlo.

Tras los partidos se les hizo la foto de familia y se les repartió el desayuno saludable gentileza de la empresa almeriense Caparrós Nature.

La próxima concentración será el 10 de febrero y la caravana de la Liga Bebe viajara a la capital almeriense y la organizara el club Natación Almería.