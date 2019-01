René: "Estoy disfrutando mucho esta temporada"

El gran René ha vuelto. El portero gaditano del Almería lleva tres partidos con la portería a cero, por lo que el meta natural de El Bosque (Cádiz) está encantado de la vida con la buena dinámica que lleva el equipo rojiblanco en las últimas nueve jornadas en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División en las que no ha conocido la derrota.Este Almería, de entrega y mucha ilusión, está haciendo que la afición rojiblanca vida una temporada tranquila en la categoría de plata del fútbol nacional. René está viviendo su segundo de rojiblanco en la portería del Almería, un portero que cumple contrato el próximo 30 de junio y que se está ganando la renovación, aunque no depende de él.

La afición del Almería desea que el futuro de René siga siendo rojiblanco, rojiblanco del Almería. El porterazo del Almería fue protagonista en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido ante el Cádiz en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, partido correspondiente a la primera jornada de la 2ª vuelta del curso en el fútbol de plata.

Sincero

“Estamos muy contentos porque sigamos sin conocer la derrota después de nueve jornadas, seguimos con la portería a cero y todo es positivo en el Almería esta temporada. El equipo se sigue dejando la piel en el campo y entiendo que hay que valorar el punto sumado ante el Cádiz porque es uno de los rivales más complicados de la categoría. Seguimos con la dinámica positiva y con un punto más que al final es lo que interesa, sumar”, ha señalado.

Tenía muchas ganas de parar un penalti: “Ya me tocaba (risas) porque llevaba tres que ni los acertaba. Pensé posibilidades y al final adiviné el sitio por donde iría la pelota, pero lo importante es que parar el penalti sirvió para que el partido siguiera 0-0. El tiro no iba muy colocado...”. Tiene la cabeza en el Almería: “Estoy muy contento aquí, en el Almería, y ahora lo que me importa es el Almería”.

Afición

René quiere más aficionados en los partidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero él está encantado con los que van a los encuentros en casa: “Queríamos dedicarle la victoria a nuestra afición, pero a final no pudo ser. La afición creo que se va contenta porque el equipo sigue dejándose todo en el campo durante los noventa minutos. Ojalá que la próxima semana se le gane a Osasuna en casa y sumemos tres puntos importantes para dar un salto más en la clasificación de la Segunda”.

Insiste y recuerda, como la semana pasada, que hay que sentirse orgulloso del Almería: "La dinámica es muy positiva y estamos todos muy contentos con la temporada que estamos haciendo”.