Quejas en la Sierra Norte por la mala gestión de la nevada

Enfado entre vecinos y empresarios de la Sierra Norte de Guadalajara por el operativo de intervención que han llevado a cabo las diferentes administraciones durante el fin de semana. Y es que, a pesar de no ser una nevada demasiado severa (de 4 a 6 centímetros), sí hubo problemas importantes en algunos puntos

El episodio más grave se vivió en Palancares, pedanía de Tamajón. Una veintena de personas fueron alojadas en el Centro Cultural después de quedarse atrapados en una carretera cercana al municipio. Además, los bomberos del Consorcio Provincial se tuvieron que afanar para rescatar a dos personas cuyo vehículo quedó atrapado en una pista cerca de Roblelacasa. A la hora de regresar, los propios bomberos encontraron las carreteras de la provincia sin limpiar y tuvieron que dar un amplio rodeo por municipios de la Comunidad de Madrid.

Algunos empresarios del turismo rural de esta zona hablan de descoordinación entre las distintas administraciones para limpiar las carreteras. Yolanda, gerente de 'La Alquería en Valverde de los Arroyos'. "Hay una descoordinación entre las quitanieves de la Junta y las de la Diputación. Cada una limpia sus carreteras y no se meten en las otras aunque sean 200 o 300 metros que dan acceso al pueblo y que dejan a la gente aislada hasta muchas horas después. No es ni medio normal".

En la misma línea se expresa Alberto González, propietario de la casa rural Huerto del Abuelo en Almiruete. "Paró de nevar a las 11 de la noche del sábado, pero el domingo por la mañana las máquinas no habían subido y teníamos bloqueado el acceso. A eso se sumó que nos quedamos sin luz, y sin calefacción, y a que tampoco funcionaba la telefonía móvil".

Ambos insisten en que el problema no es la nieve, sino la mala gestión de los recursos. "No nos quejamos de la nieve, todo lo contrario, pero no es normal que en una zona de sierra como la nuestra tengamos que estar en estas condiciones", asegura Yolanda. "Otras veces nieva en toda la provincia y lo entiendes, pero es que ha sido solo en esta zona y además una nevada sin gran importancia", apunta González.