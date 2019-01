Harper: "Esta es mi primera temporada en y está siendo bastante buena"

El delantero del Málaga Jack Harper, que consiguió el gol de la remontada del partido de la pasada jornada ante el Lugo, fue elegido por la afición como el jugador más destacado partido.

Harper, marcó su cuarto gol de la temporada en LaLiga 1|2|3, que dio el triunfo por 2-1 ante el CD Lugo en La Rosaleda.

"Estamos muy contentos, ha sido un partido muy duro como cada semana, pero con el esfuerzo que hacemos día a día en cada entrenamiento sabíamos que estábamos capacitados para sacar el partido adelante".

"Prefiero ganar el partido con portería a cero, pero para la afición y para nosotros después de remontar el partido ha sido un éxtasis".

"Sabíamos que yendo perdiendo, podíamos remontarlo y así ha sido. Ojalá hagamos como en la primera vuelta; seis partidos, seis victorias".

"Fede Ricca subiendo la banda nos viene de lujo y, en cuanto iba a centrar, sabía que iba a caer en el segundo palo y así ha sido".

"Como delantero y viviendo en el área, es un orgullo meter gol, es una sensación increíble, pero que la meta quien sea, que lo importante es ganar el partido".

"Esta es mi primera temporada en La Liga y está siendo bastante buena, ojalá vengan muchas más".

"El mister ha hablado conmigo esta semana, me dijo que me veía capacitado para jugar en la banda. Donde me ponga intentaré rendir a tope".

"Muchas gracias a la afición que nos anima desde el estadio y desde casa; va por ustedes".